川渝计划取消高速省界收费站 或实现跨省联网收费

原标题：川渝两地将取消高速路省界收费站，利用ETC信息技术，让交通更通畅，或实现跨省联网收费

成渝高速公路。 本文图片 重庆晨报

一列动车组列车行驶在成都至重庆成渝高铁线路上。

十多年来，川渝之间的高速公路建设取得了巨大成绩。未来，两地之间还将取消高速公路省界收费站，实现两地高速公路收费一卡通。

高速公路网络进一步完善

随着成渝、渝蓉、渝广等高速公路的相继建成，成渝城市群高速通道出口达到10个——渝泸（泸州）、成渝、渝蓉、渝遂（遂宁）、渝武（武胜）、渝邻（邻水）、垫（垫江）忠（忠县）、梁（梁平）忠（忠县）、开（开州）开（开江）、渝广（广安）一期。

目前，永川至泸州、合川至安岳、大足至内江等项目正在加紧推进，基本形成了成渝城市群之间的高速公路骨架网络体系。

据了解，永泸高速重庆段于去年5月开工，计划2020年竣工通车，届时与九龙坡至永川高速公路形成重庆主城至泸州的便捷大通道。

预计今年6月底通车的江习高速，让重庆江津至贵州习水更加便利的同时，也方便了重庆江津与四川合江的联系。

合安高速重庆段于去年11月开工，计划2020年通车，届时合川到四川安岳约需1小时左右；从两江新区到成都天府新区，经合安高速，全程约需2.5小时。

大足至内江高速公路重庆段是重庆市交通建设“三年行动计划”的重要项目，今年将开工建设。项目的建设将弥补渝西地区无东西方向快速干道的缺陷，强化地区横向交通联系，加快成渝经济区发展、实现区域经济一体化。

为加速形成“三环十六射多联线”路网格局，将重点实施渝遂、渝武等射线扩能项目，有效提升射线高速公路通道能力。

未来，重庆与四川省际出口达到18个以上（已建成10个、在建4个、规划4个），重庆与周边相邻县市均有高速公路连接。

推动取消高速省界收费站

每逢春节、国庆小长假结束之时，不少自驾出行的市民都遭遇过堵在收费站出入口的情况，由于突然增大的车流量，收费站成为了影响车速的原因之一，从而影响了通行效率。

在川渝签订的行动计划中，推动取消高速公路省界收费站成为一大亮点，双方将力争尽快实现两地高速公路收费一卡通。

据了解，推动取消高速公路省界收费站，是利用高速公路电子不停车收费（ETC）等新的信息技术，通过提高车辆通行效率，达到降低物流成本的目的。

川渝此举将有利于促进两地的协调发展，让交通动脉更加通畅。而通过采取一卡通的收费方式，或将实现跨省联网收费模式，促进两地进一步加强合作。

责任编辑：张申