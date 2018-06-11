俄媒：中国向普京颁授友谊勋章 展示中俄深情厚谊

原标题：俄媒文章：“友谊勋章”展示中俄深情厚谊
参考消息网6月11日报道 俄罗斯《观点报》网站6月9日发表文章称，虽然这已经是普京第19次访华，但无论是对普京本人还是对中国来说，这次访问都不同以往，因为多了一项仪式：中国向俄罗斯领导人颁授“友谊勋章”，以表彰他本人对巩固两国关系作出的贡献。
文章称，普京此次中国之行包括两部分内容：对中国进行国事访问，参加上合组织青岛峰会。中国人掐指一算：这是普京第19次访华。虽然此次访问过程中有许多有意思的活动（包括两位领导人共同乘坐高铁并观看冰球比赛），但颁授勋章仪式堪称访问期间最重要的时刻，因为它是印证两国领导人关系的最佳写照。
文章指出，普京是“友谊勋章”的首位获得者。这一勋章是为外国人设立的，不仅仅是针对国家元首，而是要授予在支持中国现代化建设、促进中外交流合作、维护世界和平中作出特殊贡献的外国友人。虽然该奖项在两年多之前就已设立，但还从来没有颁授过。将此勋章颁授给普京，既体现了对他本人、也体现了对俄罗斯的尊重。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 好尴尬 台湾的一场军演让民众失去信心
- 【 军事 】 中国东风41将服役 被外媒列为世界第一
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 范冰冰李晨注销中国籍？粉丝晒照辟谣
- 【 科技 】 小米手机：799元以下入门机销量最佳
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有