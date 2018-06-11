俄媒：中国向普京颁授友谊勋章 展示中俄深情厚谊

原标题：俄媒文章：“友谊勋章”展示中俄深情厚谊

参考消息网6月11日报道 俄罗斯《观点报》网站6月9日发表文章称，虽然这已经是普京第19次访华，但无论是对普京本人还是对中国来说，这次访问都不同以往，因为多了一项仪式：中国向俄罗斯领导人颁授“友谊勋章”，以表彰他本人对巩固两国关系作出的贡献。

文章称，普京此次中国之行包括两部分内容：对中国进行国事访问，参加上合组织青岛峰会。中国人掐指一算：这是普京第19次访华。虽然此次访问过程中有许多有意思的活动（包括两位领导人共同乘坐高铁并观看冰球比赛），但颁授勋章仪式堪称访问期间最重要的时刻，因为它是印证两国领导人关系的最佳写照。

文章指出，普京是“友谊勋章”的首位获得者。这一勋章是为外国人设立的，不仅仅是针对国家元首，而是要授予在支持中国现代化建设、促进中外交流合作、维护世界和平中作出特殊贡献的外国友人。虽然该奖项在两年多之前就已设立，但还从来没有颁授过。将此勋章颁授给普京，既体现了对他本人、也体现了对俄罗斯的尊重。

责任编辑：张玉