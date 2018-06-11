北京端午假期增开旅客列车49趟 6月16日为高峰日

原标题：北京铁路局端午假期增开旅客列车49趟 6月16日为高峰日
来源：央视新闻客户端
端午假期即将开启，今天（6月11日），北京铁路局表示，端午假期铁路旅客运输自6月15日至18日止，共4天。北京铁路局计划增开49趟列车满足旅客出行需求。预计发送旅客456万人，旅客出行高峰日为6月16日，预计发送旅客131万人左右，同比增加4.8万人，增幅3.8%。
北京铁路局通过部分短编组动车组重联或长编组运行、增开高铁和普速旅客列车和高铁动卧列车、普速列车加挂车厢等举措，最大限度增加运力。届时，北京三大火车站计划增开31趟。其中，增开北京站发往齐齐哈尔、海拉尔、南昌、日照、北戴河、德州、唐山、昌黎、清河城、石家庄、涞源等方向12趟旅客列车；增开北京西站发往兰州、郑州、阜阳、邯郸、清河城等方向7趟旅客列车；增开北京南站发往济南、青岛、德州、天津西等方向12趟旅客列车。（央视记者 于晶晶）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 好尴尬 台湾的一场军演让民众失去信心
- 【 军事 】 中国东风41将服役 被外媒列为世界第一
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 范冰冰李晨注销中国籍？粉丝晒照辟谣
- 【 科技 】 小米手机：799元以下入门机销量最佳
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有