北京端午假期增开旅客列车49趟 6月16日为高峰日

原标题：北京铁路局端午假期增开旅客列车49趟 6月16日为高峰日

来源：央视新闻客户端

端午假期即将开启，今天（6月11日），北京铁路局表示，端午假期铁路旅客运输自6月15日至18日止，共4天。北京铁路局计划增开49趟列车满足旅客出行需求。预计发送旅客456万人，旅客出行高峰日为6月16日，预计发送旅客131万人左右，同比增加4.8万人，增幅3.8%。

北京铁路局通过部分短编组动车组重联或长编组运行、增开高铁和普速旅客列车和高铁动卧列车、普速列车加挂车厢等举措，最大限度增加运力。届时，北京三大火车站计划增开31趟。其中，增开北京站发往齐齐哈尔、海拉尔、南昌、日照、北戴河、德州、唐山、昌黎、清河城、石家庄、涞源等方向12趟旅客列车；增开北京西站发往兰州、郑州、阜阳、邯郸、清河城等方向7趟旅客列车；增开北京南站发往济南、青岛、德州、天津西等方向12趟旅客列车。（央视记者 于晶晶）

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