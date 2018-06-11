[香港旺角骚乱案宣判 梁天琦暴动罪成立被判6年]据香港媒体11日报道，香港高等法院继续审理涉及梁天琦等5名被告的旺角骚乱案件。“本土民主前线”前发言人梁天琦早前被裁定暴动罪成立，他另于开审前承认一项袭警罪。法官今早判刑时称，被告的个人背景及犯案动机不能作求情，因会让社会错误以为对政府或现状不满，便可斥诸暴力。法官认为梁当日持续袭击倒地的警员及积极参与暴动，判刑6年；梁认罪的袭警罪则判刑12个月，两罪同期执行。同案被裁定暴动罪成立的第三被告卢建民及于开审前已承认暴动罪的黄家驹，分别被判刑7年及3年半。（图片来源：香港《明报》）
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