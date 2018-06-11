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公安部A级通缉令:通缉第3批十名文物犯罪在逃人员

公安部A级通缉令:通缉第3批十名文物犯罪在逃人员
2018年06月11日 12:07 公安部网站
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　　原标题：公安部发布A级通缉令　公开通缉第三批十名重大文物犯罪在逃人员

　　为严厉打击盗掘、盗窃、倒卖等文物犯罪，切实保护国家文物安全，6月11日，公安部发布A级通缉令，公开通缉第三批10名重大文物犯罪在逃人员。被通缉的10名在逃人员是：刘邦强、徐道银、张恒、吴光成、范党辉、马卫国、房国利、关金岗、王建韬、韩万里。

　　公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，同时检举、揭发盗掘古文化遗址、古墓葬以及盗窃、倒卖文物等犯罪活动。发现有关情况，请及时拨打110报警电话。对提供线索的举报人以及检举、揭发有功人员，公安机关将给予奖励。

　　被通缉的10名在逃人员：

　　刘邦强，男，汉族，1972年5月24日出生，户籍地：广东省饶平县饶洋镇饶瓷路12号，身份证号码445122197205240932。

犯罪嫌疑人刘邦强犯罪嫌疑人刘邦强

　　徐道银，男，汉族，1971年8月19日出生，户籍地：安徽省淮南市田家庵区三和乡徐马村6吕岗组，身份证号：340121197108192858。

犯罪嫌疑人徐道银犯罪嫌疑人徐道银

　　张恒，男，汉族，1980年12月31日出生，户籍地：河南省安阳县柏庄镇辛店北街村51号，身份证号：41052219801231441X。

犯罪嫌疑人张恒犯罪嫌疑人张恒

　　吴光成，男，汉族，1963年11月11日出生，户籍地：河南省安阳市殷都区武官村287号，身份证号：410511196311110638。

犯罪嫌疑人吴光成犯罪嫌疑人吴光成

　　范党辉，男，汉族，1984年1月29日出生，户籍地：河南省伊川县彭婆镇许营村4组，身份证号：410329198401295535。

犯罪嫌疑人 范党辉犯罪嫌疑人 范党辉

　　马卫国，男，回族，1973年4月15日出生，户籍地：河南省洛阳市瀍河回族区塔西村8组46号，身份证号：41031119730415103X。

犯罪嫌疑人马卫国犯罪嫌疑人马卫国

　　房国利，男，汉族，1980年2月19日出生，户籍地：河南省伊川县平等乡辛营村三组，身份证号：410329198002192053。 

犯罪嫌疑人房国利犯罪嫌疑人房国利

　　关金岗，男，汉族，1973年6月18日出生，户籍地：山西省屯留县西贾乡五里庄村第170号一户，身份证号：14042419730618323X。

犯罪嫌疑人关金岗犯罪嫌疑人关金岗

　　王建韬，男，汉族，1978年3月6日出生，户籍地：河南省卢氏县五里川镇毛坪村河西组56号，身份证号：411224197803062813。

犯罪嫌疑人王建韬犯罪嫌疑人王建韬

　　韩万里，男，汉族，1965年11月4日出生，户籍地：河南省偃师市城关镇齐庄村4组，身份证号：410321196511041018。

犯罪嫌疑人韩万里犯罪嫌疑人韩万里

责任编辑：张玉

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