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手机流量不限量套餐却暗含限制条款？工信部发话

手机流量不限量套餐却暗含限制条款？工信部发话
2018年06月11日 13:40 央视新闻
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　　原标题：手机流量“不限量”套餐却暗含限制条款？工信部发话了

　　来源：央视新闻客户端

　　随着取消手机流量漫游费，满大街的手机“不限量套餐”广告猛烈轰击着人们的眼球。去年还是高高在上的“不限量”套餐，如今优惠力度越来越大。然而看似优惠的“不限量套餐”，其实背后也是有“套路”的。

　　近日，有网友投诉称，自己办理的不限量套餐明明还剩13GB的流量，但是因为整体使用流量达到了100GB而被断网，不少网友表示不限量名不副实。

　　所谓“不限量”：都是有条件的

　　“无限流量”超量了会限速

　　目前运营商推出的所谓“不限量套餐”其实都是有条件的，超过一定的流量额度后，运营商会采取限速措施。

　　比如：

　△天翼不限量套餐明确说，当月国内上网流量达到20GB以后，上网速率降至1Mbps。　△天翼不限量套餐明确说，当月国内上网流量达到20GB以后，上网速率降至1Mbps。
△联通冰激凌套餐，当月国内上网流量达到20GB以后，上网速率降至1Mbps。△联通冰激凌套餐，当月国内上网流量达到20GB以后，上网速率降至1Mbps。
△北京移动畅享不限量套餐超过100GB以后，限速至最高128Kbps。△北京移动畅享不限量套餐超过100GB以后，限速至最高128Kbps。

　　但是很多消费者并不了解这种“潜规则”，而各地运营商网上营业厅大多置顶宣传不限量套餐，只有点进商品详情页，才能看到用灰体或小字标识的限速方案。

　　律师：“不限量套餐”存在误导性

　　“不限量的说法本身存在误导性。”北京市汇佳律师事务所律师邱宝昌认为，运营商“不限量套餐”这种提法有虚假夸大的成分。在他看来，不限量套餐不应该限速限量。

　　工信部：不得片面夸大宣传

　　针对电信运营商“不限量”套餐内含隐藏限制条款等宣传问题，6月7日，工信部相关司局组织召开会议，明确要求运营商规范宣传。

　　“要高度重视当前‘不限量’套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。”

　　工信部还要求企业举一反三，进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

　　另外，工信部还要求运营商完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

　　对此，三大运营商均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。

　　来源：北京晨报

责任编辑：张玉

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