海外留学生注意 中国使领馆或警方不会让你这样做

原标题：海外留学生注意了，祖国的使领馆或警方不会要求你这样做！

“虚拟绑架”盯上中国留学生。

“这里是中国驻某国使领馆，现怀疑你涉嫌犯罪行为，请配合我们接受调查”

最近几个月来，一种专门针对中国海外留学生的敲诈勒索行为引发多国官方高度重视：骗子冒充中方官员或警察胁迫留学生自制“绑架”假象，然后勒索亲属、骗取巨额赎金。

据英国《每日电讯报》8日报道，这种全新的诈骗套路被一些媒体戏称为“虚拟绑架”或“云绑架”。“绑匪”通常是熟谙电信诈骗套路的不法分子。他们伪装成中国使领馆高级官员，或中国警方对留学生出言恐吓——在电话中谎称其家人在国内涉嫌“严重犯罪”。由于骗子会使用先进的电信技术，让留学生接电话时，手机上显示的正是使领馆的电话号码。不知所措的留学生们便信以为真，于是骗子趁机提出“配合调查”的要求，令他们伪造被绑架的假象——自己将自己绑起、带上头套，录制“人质视频”或音频。等骗子得到伪造的人质资料后，会要求当事留学生“避避风头”，销毁手机、在数日内与外界完全断绝联系；而骗子则利用这个空当向其国内家属提出赎金要求。

据澳大利亚特别广播服务公司（SBS）报道称，由于诈骗者掌握着留学生的个人信息，他们行骗时能精准地道出受害人的姓名、生日、籍贯和就读学校，又能说一口标准普通话，这让涉世不深的学生很容易上当。同时，该类案件又很难侦破：受害人及其监护人本就隔着万水千山，而诈骗集团更是远在第三国——如东欧、东非或东南亚国家，多国警方的协调工作很难展开。SBS称，“很多第三方国家根本不愿配合”。

《每日电讯报》称，类似骗局此前已在美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰等多国上演，令不少中国家庭深受其害。加拿大《环球邮报》表示，2017年，仅温哥华警方就接到至少20起同类案件的报案。今年5月，该国警方提醒留学生：中国警方不可能直接在加拿大抓人，更不可能提出拍摄“绑架视频”一类的荒诞要求。近日，中国驻伦敦大使馆也发布公告，提醒赴英留学生对该类骗局保持警惕。

责任编辑：张玉