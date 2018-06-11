山寨北斗频现 新京报：别把国之重器变成廉价噱头

▲3月30日，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，以“一箭双星”方式成功发射第三十、三十一颗北斗导航卫星。新华社发

原标题：蹭IP的“山寨北斗”频现：别把国之重器变成廉价噱头 |新京报快评

作为国之重器，我国的卫星导航系统“北斗”人尽皆知，高科技背景令其略显神秘。而在北斗的民用化过程中，各类蹭概念、伪北斗的项目也层出不穷。

近日，“北斗地图APP”5月1日上线的消息，就让众多主流媒体“中招”，还有多家券商分析“北斗地图APP”上线事件利好导航或北斗产业，但这遭到专家辟谣。被曝光盗用北斗名义的“北斗地图APP”，只是行业乱象的冰山一角。

比如，由所谓“北斗民用研究院”经过一年研发的“北斗七星”，号称没有GPS信号也能马上发送精确实时位置，其实就是正常手机加个短报文功能。一个叫范忠福的民营企业家，更是给自己加持了“央企”和“产业联盟”等名头，其对外宣称将投资建设100家北斗小镇，甚至还成为一些地方政府的座上宾。

“北斗手星”“北斗健康”“产业联盟”“北斗研究院”……各种名头满天飞，许多蹭IP式营销大行其道，这无疑是抹黑“北斗”这块金字招牌。

其实，北斗系统是一个导航系统，是与美国的GPS、欧洲的伽利略系统并列的，与那些手机地图等根本不是同一层面的事物。

▲2月12日，长征三号乙火箭发射北斗三号卫星。 图/新京报网

也正因为北斗作为基础设施的平台地位，才能在这个基础之上搭建丰富的产业链、构建良性的产业生态圈，进而带动相关产业的崛起。这注定是个长期过程，也需要各类企业（包括民营企业）的投入和深耕，最终做到“水大鱼大”。

但当下的问题是，很多从事北斗产业的企业、资本力量，没有把精力放在基于北斗的应用研发、打造新商业模式上，而是把北斗当成“拉大旗做虎皮”的道具，利用公众乃至基层政府对于北斗的信任、对于民族科技的责任感，浑水摸鱼，搞恶意营销，搞短期的竭泽而渔，让北斗与之前的很多区块链、P2P一样，成为收割智商税、绑架地方政府决策的道具。

目前，各种“北斗产业园”在全国遍地开花，名实不符的现象比比皆是；各式“北斗产业”开始跑马圈地，其中有些企业还故意借“央企”名义招摇撞骗；“北斗手机”只是普通手机加载了所谓关于北斗的短报文系统，直接被分析人士斥为“没什么意义”。

北斗作为底层型的定位基础设施，拥有很高的社会公信，名义却被各类资本通过山寨产品名、李鬼企业名及抢注北斗商标的方式进行瓜分。假借北斗之名混淆视听、虚假宣传、误导公众，已经危害北斗卫星导航系统产业的健康发展，急需通过立法立规，而不能止于个案的批判。毕竟，再严厉的“语言批判”都不能代替法律的惩奸警顽作用。

虽然我国《商标法》原则性规定，带有欺骗性、容易使公众对商品的质量产生误解的标志，不得作为商标使用。《企业名称登记管理规定》第9条也规定，企业名称不得含有“可能对公众造成欺骗或者误解的”内容地。但这些原则性规定还是“远水难救近火”，有些滥用北斗之名的应用，一般也搭载了北斗的模块，很难界定为直接违法。所以，北斗之名还需要国家的特殊立法保护，一如对奥林匹克标志、口号的特殊立法保护。

事实上，2016年，《卫星导航条例》被列入国务院当年立法工作计划。北斗系统总设计师、卫星导航条例起草工作组组长杨长风发言称，我国北斗卫星导航系统，关系国家安全和国计民生重大领域，希望立法为北斗健康发展保驾护航。

从盗用北斗之名的“北斗地图APP”和“北斗手机”，到遍地开花的“北斗科技园”，北斗作为国之重器，其名义不应被随意盗用冒用。

文 | 沈彬（媒体人）

责任编辑：张义凌