重庆市纪委驻市环保局纪检组组长陶志刚被查

原标题：重庆市纪委驻市环保局纪检组组长陶志刚接受审查调查
重庆市纪委驻市环保局纪检组组长、市环保局党组成员陶志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。
陶志刚简历
陶志刚，男，汉族，1959年3月出生，重庆綦江人，大学本科文化，1976年7月参加工作，1986年1月加入中国共产党。
1976.07—1977.09 四川省綦江县北渡公社花坝大队知青
1977.09—1978.09 四川省綦江中学代课教师
1978.09—1982.07 四川大学历史系历史专业学习，获历史学学士学位
1982.07—1984.06 广东省湛江市委党校教师
1984.06—1988.10 四川省重庆市委党校教师
1988.10—1992.04 四川省重庆市监察局举报中心主任科员
1992.04—1993.05 四川省重庆市监察局研究室副处级监察员
1993.05—1994.11 四川省重庆市纪委监察综合室副处级纪检员
1994.11—1997.06 四川省重庆市纪委信访室副主任
1997.06—1998.05 重庆市纪委信访室副主任
1998.05—2002.09 重庆市纪委第四纪检监察室主任
2002.09—2004.02 重庆市纪委案件管理室主任
2004.02—2014.10 重庆市委巡视组副厅局长级巡视专员
2014.10—2016.08 重庆市纪委、市监察局派驻市环保局纪检组组长、监察专员，市环保局党组成员
2016.08— 重庆市纪委驻市环保局纪检组组长，市环保局党组成员
来源：重庆发布
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