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重庆市纪委驻市环保局纪检组组长陶志刚被查

重庆市纪委驻市环保局纪检组组长陶志刚被查
2018年06月11日 13:39 澎湃新闻
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　　原标题：重庆市纪委驻市环保局纪检组组长陶志刚接受审查调查

　　重庆市纪委驻市环保局纪检组组长、市环保局党组成员陶志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　陶志刚简历

　　陶志刚，男，汉族，1959年3月出生，重庆綦江人，大学本科文化，1976年7月参加工作，1986年1月加入中国共产党。

　　1976.07—1977.09 四川省綦江县北渡公社花坝大队知青

　　1977.09—1978.09 四川省綦江中学代课教师

　　1978.09—1982.07 四川大学历史系历史专业学习，获历史学学士学位

　　1982.07—1984.06 广东省湛江市委党校教师

　　1984.06—1988.10 四川省重庆市委党校教师

　　1988.10—1992.04 四川省重庆市监察局举报中心主任科员

　　1992.04—1993.05 四川省重庆市监察局研究室副处级监察员

　　1993.05—1994.11 四川省重庆市纪委监察综合室副处级纪检员

　　1994.11—1997.06 四川省重庆市纪委信访室副主任

　　1997.06—1998.05 重庆市纪委信访室副主任

　　1998.05—2002.09 重庆市纪委第四纪检监察室主任

　　2002.09—2004.02 重庆市纪委案件管理室主任

　　2004.02—2014.10 重庆市委巡视组副厅局长级巡视专员

　　2014.10—2016.08 重庆市纪委、市监察局派驻市环保局纪检组组长、监察专员，市环保局党组成员

　　2016.08—       重庆市纪委驻市环保局纪检组组长，市环保局党组成员 

　　来源：重庆发布

责任编辑：张申

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