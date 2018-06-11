原标题：台湾农产品价格暴跌 矛头直指台当局各项政策不当

来源：央视新闻客户端

台湾水果，包括木瓜、香蕉、凤梨等，今年均因为产量过剩或销售欠佳等因素价格暴跌，引发外界讨论。各界将矛头直指台当局，认为是台当局各项政策不当，导致农产品价格狂跌。

近日台湾香蕉、凤梨、木瓜等农产品价格崩盘。在屏东，大约20吨的中下蕉像垃圾一样被堆在路边，尽管可以食用，但因为香蕉价格惨跌，这些中下蕉被台当局以每公斤5元新台币（约合1元人民币）的价格收购，准备用来喂猪或做堆肥，让民众大呼可惜。蕉农表示，种植香蕉的成本，一公斤至少要10元新台币（相当于2元人民币），现在希望通过销毁这些品相不好的中下蕉，让品相好的香蕉进入市面，稳定香蕉价格，让他们心痛又无奈。下周估计还将有50吨的中下蕉被运来销毁。而香蕉、凤梨价格的崩盘，也连带影响木瓜的价格。有高雄市议员指出，农民每采收1公斤木瓜就要倒赔4元新台币，现在农民已经惨到不赔钱就是赚钱的地步。

外界则将矛头指向台当局，认为是台当局各项政策不当导致的农产品价格狂跌。对此，国民党前民意代表孙大千则认为，过去两年以来，蔡英文片面改变两岸原本以“九二共识”为基础所建立的现状，采取了阶段式台独的策略，长期以来更摸黑“九二共识”。然而，民进党却让台湾人民付出了惨痛代价。农渔产品无法销往大陆，导致盛产丰收时价格崩盘，农民血本无归，从香蕉到木瓜，影响范围更在持续扩大，他更表示，面对价格不断下跌的产品，蔡英文除了扮网红、搞直播，看起来也是束手无策。

责任编辑：张玉