粤港澳大湾区能赶美超日成为全球第一吗？

根据早前透露的消息，粤港澳大湾区规划即将出台。

由一个国家，两种制度，两个特别行政区，三个特别关税区，十一个城市范围所构成的特别区域，粤港澳大湾区在被列入国务院政府工作报告后的这一年多时间备受关注。

不同于其他区域规划，粤港澳大湾区的提出一直被冠之于“国家级”、“世界级”等定位。今年两会期间，国家发改委主任何立峰更是称之为“千年大计”。这一形容另一处使用是对雄安新区，由此可见其重要性。

放眼全球，世界上最著名的湾区经济体目前有三个，分别是东京湾区、纽约湾区和旧金山湾区。粤港澳大湾区的目标正是要建成世界第四大湾区经济体。

世邦魏理仕近日发布《2018中国投资市场报告之城市无界篇》预计，到2020年粤港澳大湾区将成为全球第一大湾区经济体。

对标世界一流湾区，粤港澳大湾区发展优势是什么，底气又在哪里？四大湾区到底有何不同？

国是直通车 侯雨彤 制图

区别

就目前而言，世界三大湾区的东京湾区、旧金山湾区和纽约湾区均是围绕各自的核心产业扩散发展而形成的产业链聚集。

产业湾区——东京湾区是世界上第一个主要依靠人工规划而缔造的湾区。2016年，该湾区GDP就达到了1.3万亿美元。其拥有横滨港、东京港、千叶港、川崎港、横须贺港和木更津港等六大港口，是日本最大的工业城市群和国际金融中心、交通中心、商贸中心和消费中心。我们耳熟能详的佳能、三菱电机、三菱重工、索尼、东芝、富士通等大企业及其研究所就在该湾区。

金融湾区——纽约湾区位于大西洋西岸，由纽约州、新泽西州、康涅狄格州等31个县联合组成。其2016年GDP总量已达到1.4万亿美元，全美最大的500家公司，1/3以上的总部设在该湾区。而纽约市曼哈顿区更是被形容为整个美国的经济和文化中心，著名的华尔街正位于此。

科技湾区——旧金山湾区是美国西海岸加利福尼亚州北部的一个大都会区，陆地面积18040平方公里，人口超过760万 。该湾区拥有全美第二多的世界500强企业总部，是世界上最重要的高科技研发中心之一，世界著名高科技研发基地硅谷就位于湾区南部，包含着谷歌、苹果、Facebook等多家互联网巨头的公司总部。

相较世界三大湾区，粤港澳大湾区的底气也很足。其涵盖11城56500平方公里的土地面积，比纽约、旧金山和东京三个经济区的面积总和还大。更是仅凭占比0.6%的国土面积，贡献率占中国GDP总量的12.57%。

从经济实力而言，粤港澳大湾区“底子”也不错。2017年，粤港澳大湾区实现GDP“四连增”，达到101843亿元（约合1.6万亿美元）。

从科研创新能力而言，粤港澳大湾区拥有16家世界500强企业和3万多家国家级高新技术企业。《2017年全球创新指数报告》显示，粤港澳地区的创新指数位列世界第二。另有统计数据显示，2012年~2016年，粤港澳大湾区发明专利总量整体呈现逐年递增趋势，只有在2016年略有回落。与科技实力较强的旧金山湾区7座城市的发明专利总量相比，近5年粤港澳大湾区的专利数量已超旧金山湾区，且差距扩大趋势明显。

同时，粤港澳大湾区内还拥有世界上最大的海港群、空港群和发达的交通网络，大湾区对外贸易总额、利用外资总额、港口集装箱年吞吐量、机场旅客吞吐量等已然跻身国际一流湾区行列。华中科技大学教授、光谷自贸研究院院长陈波就曾表示，粤港澳大湾区不仅具有香港的金融业，还有深圳的研发、东莞和广州的制造。所以相比世界三大湾区，粤港澳湾区的发展空间更大。

未来发展

中共深圳市委原常委、深圳市政府原副市长张思平在其主编的《“一国两制”与大湾区——粤港澳大湾区建设中的制度创新》中就认为，与世界一流的大湾区相比，粤港澳大湾区已然具备建设世界一流湾区和全球最大湾区经济中心的基础条件。

而在未来重点建设方面，香港特区政府政务司司长张建宗早前就透露，大湾区建设的一项重点工作就是粤港澳携手打造国际科技创新中心。

近日，由广东省社会科学院、社会科学文献出版社等共同发布的《粤港澳大湾区建设报告2018》则认为，粤港澳大湾区要实现先进制造业与现代服务业“双轮驱动”。同时，粤港澳大湾区应结合湾区风情特色，重点发展滨海、乡村、体育、工业、商务会展、老年健康等现代旅游，大力培育旅游新业态。加快建立供给充分、服务便捷、管理规范、惠及城乡的家政服务体系。

张思平亦认为，大湾区未来规划和发展的长远目标应包括以下几个主要方面：

第一，形成类似欧元区那样的大湾区经济和社会发展的共同体。从经济层面而言，应参照欧元区的模式，打造大湾区“经济共同体”，使其成为人员、货物、资金、信息等各种生产要素自由流通最畅通、最活跃的地区；从社会层面来讲，未来大湾区各城市之间在社会、文化、教育、卫生等方面，也应该逐步相互融合为一体，使大湾区全体居民都能分享经济发展的成果，享受更好的公共服务。

第二，形成以具有国际影响力的金融中心、贸易中心、航运中心和科技产业创新为支撑的全球规模最大、实力最强的大湾区经济中心。

第三，形成生态文明、环境优美、教育发达、卫生安全、文化繁荣、公共服务优质、社会保障健康、交通便利的世界级大湾区现代化都市群。“未来大湾区的规划和建设，就珠三角九城市而言，需要转变传统的执政理念、发展思路、增长方式以及政府职能，实现公平共享包容发展。”

第四，形成民主法治、自由平等、公平正义、多元包容的现代文明的大湾区和世界文明高地。

责任编辑：张建利