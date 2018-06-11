国家自然科学基金委：要避免人才项目被异化使用

原标题：国家自然科学基金委员会公开信：要避免人才项目被异化使用

作为我国支持基础研究的主渠道之一，国家自然科学基金肩负着“培育优秀科研人才和团队”的重任。国家杰出青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目等国家自然科学基金人才项目是落实这些任务的重要手段，多年来在培养人才、繁荣学科、促进原创、满足国家战略需求等方面发挥了重要作用。但我们也发现，目前这些项目在有的单位、部门和地方被异化为“头衔”和“荣誉”并与各种待遇直接挂钩，干扰了人才的培养和成长。为此，我们做出郑重声明：

一

国家自然科学基金人才项目资助项目负责人开展基础研究工作，要在一定期限内完成相应的科研任务，不是荣誉称号。

二

国家自然科学基金人才项目定位于支持基础研究优秀人才快速成长，是对项目负责人的一种阶段性认可和支持，希望他们在项目资助下更上一个台阶，不是为其贴上“永久”的标签。科技界应当更加关注项目负责人获资助后是否在科学研究中取得进步。

三

有关部门和依托单位应当设置科学的评价标准，在人才培养和人才引进中坚持品德、能力、业绩导向，坚持凭能力、实绩、贡献评价人才，克服唯资历、看帽子等倾向。

我们将积极营造健康有序的学术生态，让人才项目回归项目本质，为广大基础研究人员潜心研究创造良好氛围，推动形成更有利于创新成果不断涌现的生动局面。

来源：国家自然科学基金委员会微信公众号

责任编辑：张义凌