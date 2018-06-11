民进党提议传播假新闻应拘留 台网友:先关"台独"

蔡英文（台媒资料）

海外网6月11日电 近日，民进党“立委”提议，在网络传播假新闻最重应该处以三日拘留或者三万元（新台币，约合人民币6445元）的罚款。台湾网友随即呛道，“法案”实施后，首先要把民进党搞“台独”的人关进去！

据台湾媒体报道，6月6日，蔡英文在民进党中常会上表示，假新闻已经严重干扰民进党形象，党员们应该努力防止民众被假新闻误导。随后，民进党“立委”才提出修改“法条”，以方便打击“假新闻”。

台湾网友评论（脸书截图）

台湾网友则呛声，首先就要把宣扬“台独”的台行政部门负责人赖清德关起来。“台湾是主权独立的国家”就是最大的谎言和假新闻。赖清德说这是言论自由，蔡英文称他老实。这俩人造成社会动荡，不应该关三天，应该终身监禁！还有网友愤怒指出，这个“法案”的实质就是凡是批评民进党的消息都会被打成假新闻，大家要小心民进党啊！

台湾自由作家洛杉基分析道，近期自从台北农产运销公司总经理吴音宁被曝出不当高薪资后，负面新闻便铺天盖地而来，严重影响到民进党形象。蔡英文除了公开力挺吴音宁外，还能采取的办法就是污蔑相关报道是“假新闻”，不让反对民进党的声音出现。这些行为完全坐实了新一波的“绿色恐怖”。

责任编辑：张建利