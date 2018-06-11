下雨路滑 泰国发生一起车祸致台湾游客1死1伤

中国侨网6月11日电 据泰国《世界日报》报道，泰国喃邦府恒察警署当地时间9日接到报案说，恒察县翁丹镇喃邦-清迈路493-494公里处的弯道上，发生一起白色轿车撞上摩托车的交通事故，造成一名台湾女子死亡，一名台湾男子和一名轿车驾驶者受伤。据悉，2名台湾人是情侣关系。

警方接报后，火速赶到案件现场，看到一名年龄约30岁的台湾男游客躺在路边，身上布满多处伤痕。救援人员帮他进行伤口清理包扎后，将他紧急送往恒察医院诊治。

这辆白色轿车追尾摩托车后，轿车失控冲出路面卡在路边的水沟上，但轿车车头卡着死者女游客。

警方透露，2名台湾游客日前到清迈旅游，租用摩托车沿线骑行旅游，当时他们正骑着摩托车往喃邦府和北部府级旅游景区游玩。据悉，在事故现场在一段弯路，恰巧下着雨，路面比较滑，轿车在行驶中剎车档失控而追尾摩托车，以致酿造成一死2伤的后果。

另据数据显示，单单9日共有42人因交通事故而死。据不完全统计，从今年1月1日起至今，累计共有6722人死于交通事故。2017年首6个月共有5833人死亡，与2018年同期的6722人死相比，今年的交通事故死亡人数有所增加。

来源：中国侨网

责任编辑：张建利