涉辽宁贿选案“双面人”被查 曾被誉为北方袁隆平

原标题：涉辽宁贿选案的＂双面人＂被查

来源：长安街知事

曾震惊全国的辽宁拉票贿选案再有新进展：两年前因涉案而辞职的原辽宁省人大代表景希强，因涉嫌严重违纪违法，6月10日被宣布接受审查、调查。

这位玉米育种专家两度获省劳模称号，且被授予全国五一劳动奖章、全国先进工作者荣誉称号。鲜为人知的是，他还是个“双面人”：一边回绝60多万的好处费，一边在选举全国人大代表时搞贿选。

景希强

公开资料显示，今年61岁的景希强长期在农业系统任职，1996年8月起任丹东农科院副院长，3年后转正。2016年底，其被免职，半年后退休。算下来，他执掌该院长达17年。

除了行政职务，景希强还有更响亮的头衔是玉米育种专家、“北方袁隆平”。报道显示，其获奖众多，比如早在1989年，参加选育的“丹玉13号”就荣获了获国家科技进步一等奖，2003年其参加完成的一个项目再获该奖。

1999年、2003年，景希强两次获评辽宁省劳动模范；2006年成为全国五一劳动奖章获得者，享受国务院政府特殊津贴；2010年，被国务院授予全国先进工作者荣誉称号。

在当地纪检部门于2009年公开的文章中，景希强当时还是个认为“人生天地间，最重要是清白”的干部。外甥大学毕业后想到农科院上班，被他卡住，还说“我不能因为自己的一个亲属，影响整个集体的办事原则。”

“自任院长以来，景希强当面回绝各种形式的送礼、谢礼、好处费20余次，金额达60余万元。”文章表示，他用实际行动捍卫了一名共产党员的尊严与光荣。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，景希强是辽宁省十一届、十二届人大代表，后因涉辽宁拉票贿选案而辞职。

辽宁省第十二届人民代表大会第一次会议选举全国人大代表过程中，有45名当选的全国人大代表拉票贿选，有523名辽宁省人大代表涉及此案。2016年9月，辽宁省人大发布公告称，包括景希强在内，涉及贿选案的452人辞去省人大代表职务。

此外，早在2011年，辽宁省委常委换届选举时，就已经发生了搞拉票贿选等非组织活动。

对于该案，中央的定性措辞极为严厉：新中国成立以来查处的第一起发生在省级层面、严重违反党纪国法、严重违反政治纪律和政治规矩、严重违反组织纪律和换届纪律、严重破坏党内选举制度和人大选举制度的重大案件。

贿选丑闻曝光之后，目前已有7名省部级高官相继被查。他们分别是辽宁省委原书记王珉，省委原常委苏宏章，省人大常委会原副主任王阳、郑玉焯、李文科，原副省长刘强，以及河北省人大常委会原副主任刘杰辉。

今年1月，辽宁检方披露，去年全省依法处理拉票贿选案件，依法查办包括35名原厅局级以上干部在内的职务犯罪1561人。

这35人都是谁？以铁岭为例，就有3人涉足其中。原市委书记吴野松收受了时任沈阳市委副书记苏宏章拉票贿选财物，助后者当选省委常委；原常务副市长戴炜在民主推荐中搞拉票贿选；曾任财政局局长的郭治鑫则是帮助他人筹集拉票贿选资金。

随着已退休1年的景希强被查，那些以为辞去省人大代表职务就算安全过关的贿选案当事人该警醒了：犯了错还死不悔改，等来的只会是党纪国法的严肃处理。

责任编辑：余鹏飞