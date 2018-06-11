中方向普京颁授首枚“友谊勋章” 外交部回应

原标题：[中方向普京总统颁授首枚“友谊勋章”]外交部：体现两国和两国人民的深情厚谊

习近平主席8日向来访的俄罗斯总统普京颁授“友谊勋章”，普京成为首位获得中国国家对外最高荣誉勋章的外国领导人。外界还注意到，当晚，习近平主席和普京总统共乘高铁前往天津共同观看中俄青少年冰球友谊赛。

中国外交部发言人耿爽在今天（11日）的例行记者会上表示，普京总统此次访华取得圆满成功，成果丰硕，为未来中俄关系发展注入新的强劲动力。两国元首在会晤中共同规划中俄关系发展，商定继续引领推动双边关系和各领域合作迈向更高水平，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。两国元首签署并发表联合声明，见证两国政府、有关部门和企业签署和交换了14项有分量的合作文件。

关于国事活动的一些亮点，耿爽表示，普京总统是当前高水平中俄关系的缔造者和推动者，为中俄世代友好作出重要贡献，他更是中国人民最熟悉的大国元首，19次来华访问和出席国际活动。此次中方向普京总统颁授首枚“友谊勋章”，充分体现中俄两国和两国人民之间的深情厚谊。两国元首首次共同乘坐高铁前往天津共同观看中俄青少年冰球友谊赛，不仅开创了元首交往的先河，也将有力推动双方高铁合作和冰雪运动交流。

责任编辑：张建利