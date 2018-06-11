外交部:印方称将尽快完成中行设孟买分行审批手续

原标题：外交部：中印领导人一致认为应珍视和维护当前两国关系发展势头
印度媒体对中印领导人在上合组织青岛峰会期间的双边会见予以积极评价。中国外交部发言人耿爽在今天（11日）的例行记者会上表示，习近平主席同莫迪总理在上合组织青岛峰会期间举行会见，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见，达成广泛共识。
耿爽表示，两位领导人积极评价武汉非正式会晤对两国各领域合作发挥的引领作用，一致认为应珍视和维护当前两国关系发展势头，加快落实武汉会晤共识，保持战略沟通，拓展经贸合作，扩大人文交流，推动中印关系进一步发展。
耿爽表示，双方同意保持高层交往，加强各领域机制性交流，制定新的贸易目标，建立由两国外长牵头的高级别人文交流机制。印方表示将尽快完成中国银行开设孟买分行的审批手续。两国领导人共同见证签署了印度大米输华、跨境河流水文报汛两项合作文件。这次会见延伸了武汉会晤的良好气氛，将引领中印关系持续健康稳定发展。
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