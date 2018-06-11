上合组织青岛峰会主要亮点有哪些？外交部回应

[环球网综合报道]2018年6月11日外交部发言人耿爽主持例行记者会，部分会议实录如下：

问：上海合作组织青岛峰会昨天刚刚闭幕。这是上合组织扩员后召开的首次峰会，国际社会高度关注。请问这次峰会的主要亮点是什么？

答：关于上合组织青岛峰会，王毅国务委员兼外长昨天接受了媒体采访，就峰会特点、意义、成果等作了充分阐述。建议大家关注一下。这里我想再强调几点：

第一，青岛峰会赋予“上海精神”新的时代内涵。“上海精神”就是20个字，“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”。上合组织成立17年来，之所以能够不断发展壮大，根本原因就在于始终践行“上海精神”，超越文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，不搞封闭排外的小圈子。习近平主席在青岛峰会讲话中提出发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观等一系列重要提法和论述，概括总结了建设新型国际关系的基本理念，为“上海精神”增添了新的时代内酒，赋予了上合组织新的历史使命。

第二，青岛峰会确立了上合组织新的奋斗目标。习近平主席在讲话里指出，我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手构建人类命运共同体。这一重要倡议在青岛宣言中得到了确认，成为上合组织8国最重要的政治共识和未来发展的奋斗目标。完善全球治理和构建人类命运共同体是各国共同的事业。作为拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴的综合性区域组织，上合组织有责任、也有能力成为全球治理进程中的更加重要和积极的力量，为构建人类命运共同体发挥先导作用。

第三，青岛峰会制定了未来合作新的行动指南。在青岛峰会上，成员国领导人签署、批准或发表了17份文件，见证签署了6份合作文件，是历届上合峰会成果最多的一次。青岛峰会在进一步发展成员国间睦邻友好关系、打击“三股势力”、促进贸易便利化、推动“一带一路”倡议与各国发展战略和区域合作倡议对接、加强人文合作和扩大对外交往等多个方面取得了实实在在的成果，也作出了扎扎实实的规划。落实领导人在青岛峰会达成的各项共识，是上合组织下一阶段的努力方向和主要任务。

中国作为上合组织创始成员国，始终将上合组织作为外交优先方向之一。我们将同各成员国一道，全面落实峰会成果，推动上合组织团结更紧密、合作更高效、行动更有力、前景更光明。

责任编辑：张建利