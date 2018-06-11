对于这两个“霸王条款” 两部门要出手了

原标题：好消息！对这两个“霸王条款”，两部门要出手了！

最高法征求意见

拟支持信用卡逾期按“余额计息”

许多人有这样的遭遇，信用卡刷了1000元，结果到期因各种原因只还了900元。本以为产生的利息是以剩余100元为基数，没想到银行以1000元为基数计算！

现在信用卡用户迎来了一个好消息。近日，最高人民法院发布了一份征求意见稿。其中，关于信用卡逾期计息问题，最高法拟支持按“余额计息”。本次征求意见截止日期为2018年6月30日。

在信用卡透支逾期如何支付利息方面，最高法发布的《关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》征求意见稿明确提出：一是持卡人选择最低还款额方式偿还信用卡透支款并已偿还最低还款额，其主张按照未偿还透支额计付记账日到还款日的透支利息的，人民法院应予支持；

二是发卡行对“按照最低还款额方式偿还信用卡透支款、应按照全部透支额收取从记账日到还款日的透支利息”的条款未尽到合理的提示和说明义务，持卡人主张按照未偿还透支额计付透支利息的，人民法院应予支持。

发卡行虽尽到合理的提示和说明义务，但持卡人已偿还全部透支额百分之九十，持卡人主张按照未偿还数额计付透支利息的，人民法院应予支持。

这被外界普遍解读为，最高法将从法律层面上，不再支持银行关于信用卡透支逾期就必须“全额计息”的现行规定。对此，不少人都表示支持。

金融专家表示，最高人民法院的这份征求意见稿一旦得以实施，不仅有望让此前明显有失公平的行业规定得到纠正，而且对于推广信用卡也具有积极意义。

工信部

运营商不得夸大宣传“不限量套餐”

随着取消手机流量漫游费，满大街的手机“不限量套餐”广告猛烈轰击着人们的眼球。去年还是高高在上的“不限量”套餐，如今优惠力度越来越大。然而看似优惠的“不限量套餐”，其实背后也是有“套路”的。

近日，有网友投诉称，自己办理的不限量套餐明明还剩13GB的流量，但是因为整体使用流量达到了100GB而被断网，不少网友表示不限量名不副实。

目前运营商推出的所谓“不限量套餐”其实都是有条件的，超过一定的流量额度后，运营商会采取限速措施。

针对电信运营商“不限量”套餐内含隐藏限制条款等宣传问题，6月7日，工信部相关司局组织召开会议，明确要求运营商规范宣传。

“要高度重视当前‘不限量’套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。”

工信部还要求企业举一反三，进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

来源：人民日报、央视新闻

责任编辑：张申