原标题：国办：严禁进口大包装婴幼儿配方乳粉到境内分装

新京报快讯（记者沙璐）国务院办公厅今日（6月11日）发布《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（以下简称《意见》），要求到2020年奶业产品监督抽检合格率达到99%以上，严禁进口大包装婴幼儿配方乳粉到境内分装。

《意见》提出了明确的发展目标，到2020年，奶业综合生产能力大幅提升，100头以上规模养殖比重超过65%，奶源自给率保持在70%以上。乳品质量安全水平大幅提高，产品监督抽检合格率达到99%以上。奶业生产与生态协同发展，养殖废弃物综合利用率达到75%以上。到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化，奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。

同时，加强优质奶源基地建设。突出重点，巩固发展东北和内蒙古产区、华北和中原产区、西北产区，打造我国黄金奶源带。积极开辟南方产区，稳定大城市周边产区。以荷斯坦牛等优质高产奶牛生产为主，积极发展乳肉兼用牛、奶水牛、奶山羊等其他奶畜生产，进一步丰富奶源结构。

此外，《意见》强调，加大婴幼儿配方乳粉监管力度。严厉打击非法添加非食用物质、超范围超限量使用食品添加剂、涂改标签标识以及在标签中标注虚假、夸大的内容等违法行为。严禁进口大包装婴幼儿配方乳粉到境内分装。

责任编辑：余鹏飞