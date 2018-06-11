香港旺角暴乱主谋被判6年 另一罪刑下月审理

海外网6月11日电 2016年农历年初，香港旺角发生暴乱事件，包括“本土民主前线”前成员梁天琦等5人被控暴动及煽动暴动等共计6项罪名。香港特区法院11日上午进行宣判，判决该案主谋梁天琦入狱6年、卢建民判囚7年，黄家驹则判囚3年半。然而，由于早前9人陪审团未能就3名被告梁天琦、李诺文及林傲轩涉及砵兰街的暴动罪达成有效裁决，该项控罪将于下月18日预审。

梁天琦被押上囚车，仍有案件在身再审（图：港媒）

据港媒消息，同案中梁天琦、李诺文、林傲轩均有一项暴动罪未能达成裁决，法院今日刚开庭，法官就表示，已收到控方申请的另一项暴动罪重审，并将该重审案件与另一高等法院“美国队长”容伟业涉暴动案件合并审理。法官最终决定，就该罪合并的事宜押后至7月13日再讯，由审理另一宗暴动案的黄崇厚法官处理。梁天琦一方表示，未决定是否反对案件合并，而另外两名被告李诺文、林傲轩则无反对。法官表示如梁天琦提出反对，法庭将于7月12日开庭交由黄崇厚法官处理。李诺文、林傲轩继续获准保释。

律师求情称外国教授对梁天琦“感觉良好”遭法官质问

案件法官彭宝琴宣判，梁天琦就暴动及袭警罪，分别被判入狱6年及1年，刑期同时执行，另一被告卢健民被判暴动罪成囚7年，承认暴动罪的黄家驹被判监3年半。

梁天琦的代理律师、资深大律师蔡维邦。（图：星岛）

刚升任资深大律师的蔡维邦之前为梁天琦求情时，上书11封求情信，称梁天琦“为人善良、热血及慷慨”，而梁天琦到外国时曾与当地大学教授接触，教授对他的思想和人品“更有良好的评价”。蔡维邦还说，梁天琦“没有推卸作为香港市民的责任”，又不想年轻一辈“搞乱香港”。

法官彭宝琴反问辩护律师蔡维邦：“是否这个背景下，使用暴力就合理化了？！”法官彭宝琴判刑时引用英国暴动罪案例的判词，称不能接纳以政治诉求作求情因素，法庭判刑时只需考虑暴力行为的程度和破坏社会安宁的程度，个人背景及犯案动机不能作求情，因为这令社会错误以为一旦对政府或现状不满，就可诉诸暴力。法官指出梁天琦当日一早就在旺角现场，了解整件事的事态发展，最终仍决定留在现场主动重复袭警，积极参与。根本不是单纯一名在亚皆老街的参与者，任何选择参与的及成为其中一员均是咎由自取！

法官彭宝琴。（图：星岛）

针对第3被告卢建民参与的砵兰街暴动，法官指出暴动规模大，人数达500人，而参与人士和警方对峙4小时，期间无视警方劝喻，并向警方投掷砖头和玻璃樽等杂物；此外人群肆意指骂警员挑动情绪，令情况升温；现场也有相关人士戴上口罩甚至穿上盔甲，法官指这些都显示人群是有计划和有组织的。法官指出，卢建民指骂警员，并配合“本土民主前线”召集人黄台仰行事，向警方多番投掷杂物；因此，法官认为卢建民系积极参与，故而作出上述判决。

案发时，暴徒对执勤警员施暴（图：港媒）

特区警方：不容许暴力，将继续果断执法

据了解，2016年农历年初旺角暴动系香港近几十年来最严重骚乱。当日，“本土民主前线”等组织疑借口支持小贩摆卖，召集数百名暴徒通宵闹事，肆意用砖头袭击警员，暴徒四处放火及毁车。经历十个多小时黑暗一夜，共125人受伤，包括90名警员、4名记者和摄影师及30名市民。前特首梁振英将事件定性为暴乱，严厉谴责暴徒目无法纪。

事后，特区警方先后拘捕91人，至今有28人被定罪。其中，暴动及纵火罪成的杨家伦，在2017年4月被判囚4年九个月，是暴动案至今日宣判前判刑最重的被告，其上诉已被驳回。

被问及本次宣判，特区警方有组织罪案及三合会调查科总督察谢子坤表示，法庭裁决显示本案被告触犯了严重罪行，众人并非独立行事，而是有组织、预谋及有计划行事。谢子坤指出，现时整个旺暴事件共有3人弃保潜逃，警方会全力追查其下落将他们缉捕归案，警方亦会继续追查案件，不排除再有其他人被定罪。谢子坤强调，特区警方不会容许任何暴力及破坏社会安宁的行为，并会果断执法。最后，谢子坤指出，判刑反映罪行严重性，警方尊重本案法庭裁决。

责任编辑：张建利