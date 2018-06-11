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组建国家退役军人发展基金工作委员会？官方辟谣

组建国家退役军人发展基金工作委员会？官方辟谣
2018年06月11日 18:08 澎湃新闻
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　　原标题：退役军人事务部：没组建“国家退役军人发展基金工作委员会”

　　中国军网北京6月11日电　近日，社会流传“在退役军人事务部的支持和指导下，即将组建‘国家退役军人发展基金工作委员会’。”对此，退役军人事务部郑重声明，没有组建“国家退役军人发展基金工作委员会”，也未授权其他组织或个人组建相关机构。希望社会各界提高分辨能力，谨防上当受骗。

　　来源：中国军网

责任编辑：余鹏飞

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