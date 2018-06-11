组建国家退役军人发展基金工作委员会？官方辟谣

原标题：退役军人事务部：没组建“国家退役军人发展基金工作委员会”

中国军网北京6月11日电 近日，社会流传“在退役军人事务部的支持和指导下，即将组建‘国家退役军人发展基金工作委员会’。”对此，退役军人事务部郑重声明，没有组建“国家退役军人发展基金工作委员会”，也未授权其他组织或个人组建相关机构。希望社会各界提高分辨能力，谨防上当受骗。

来源：中国军网

责任编辑：余鹏飞