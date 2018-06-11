金正恩为何乘中方飞机赴新加坡 外交部一句话回应

问：据报道，10日，朝鲜最高领导人金正恩乘坐中国提供的专机前往朝美领导人会晤举办地新加坡。请问金正恩委员长为何使用中方飞机？中方对此持何立场？

答：应朝方要求，中国民航为朝鲜代表团前往新加坡提供了有关服务。

问：是朝鲜要求中国提供航班，还是中国主动提供的？

答：你没有认真听我刚才的回答吧？我刚才说的第一句话就是，应朝方要求。

问：关于该飞机，是中方借给朝方的，还是中方收取了租用包机的相关费用？不要让我去问有关部门，我们认为外交部就是主管的有关部门。

答：我的答案与刚才是一样的。应朝方要求，中国民航为朝鲜代表团前往新加坡提供了有关服务。

问：据报道，上合组织青岛峰会昨天闭幕。会议非常成功，气氛非常融洽，达成了许多共识。相比之下，七国集团领导人峰会则有很多分歧，显得不那么融洽。上合峰会的成功和七国集团峰会的失败，是否表明了中国体制以及中国主办大型国际会议的优势？

答：你的问题很复杂，其中的解读是你自己的解读吗？还是专家学者的解读？

记者：你认为中国是否愿意与七国集团分享相关经验？或者他们应该向中国取经？

答：中方一贯主张各国在相互尊重、平等相待、互不干涉内政等原则基础上发展相互关系。同时我们也主张，国家之间开展多边合作应该坚持开放、包容、不针对第三方，顺应和平发展、合作共赢的时代潮流。

七国集团成员国都是世界上重要的发达国家。我们希望七国集团的合作能够顺应时代潮流，七国集团成员国能够为维护国际和平与安全、促进各国共同发展承担应尽的责任，作出应有的贡献，发挥建设性作用。

至于你提到中国举办上合青岛峰会等一系列大型国际会议，我可以明确告诉你，中方致力于推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。举办这些大型活动都是中方为此作出努力的一部分。中方愿与国际社会一道继续为此作出努力，这其中包括上合组织成员国，也包括七国集团成员国。

问：上海合作组织青岛峰会昨天刚刚闭幕。这是上合组织扩员后召开的首次峰会，国际社会高度关注。请问这次峰会的主要亮点是什么？

答：关于上合组织青岛蜂会，王毅国务委员兼外长昨天接受了媒体采访，详细介绍了峰会特点、意义、成果，建议大家关注一下。这里我想再强调三点：

第一，青岛峰会赋予“上海精神”新的时代内涵。“上海精神”就是20个字，“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”。上合组织成立17年来，之所以能够不断发展壮大，根本原因就在于始终践行“上海精神”，超越文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，不搞封闭排外的小圈子。习近平主席在青岛峰会讲话中提出发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观等一系列重要提法和论述，概括总结了建设新型国际关系的基本理念，为“上海精神”增添了新的时代内涵，赋予了上合组织新的历史使命。

第二，青岛峰会确立了上合组织新的奋斗目标。习近平主席在讲话里指出，我们要坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，推动各国携手构建人类命运共同体。这一重要倡议在青岛宣言中得到了确认，成为上合组织8国最重要的政治共识和未来发展的奋斗目标。完善全球治理和构建人类命运共同体是各国共同的事业。作为拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴的综合性区域组织，上合组织有责任、也有能力成为全球治理进程中的更加重要和积极的力量，为构建人类命运共同体发挥先导作用。

第三，青岛峰会制定了未来合作新的行动指南。在青岛峰会上，成员国领导人签署、批准或发表了17份文件，见证签署了6份合作文件，是历届上合峰会成果最多的一次。青岛峰会在进一步发展成员国间睦邻友好关系、打击“三股势力”、促进贸易便利化、推动“一带一路”倡议与各国发展战略和区域合作倡议对接、加强人文合作和扩大对外交往等多个方面取得了实实在在的成果，也作出了扎扎实实的规划。落实领导人在青岛峰会达成的各项共识，是上合组织下阶段的努力方向和主要任务。

中国作为上合组织创始成员国，始终将上合组织作为外交优先方向之一。我们将同各成员国一道，全面落实峰会成果，推动上合组织团结更紧密、合作更高效、行动更有力、前景更光明。

问：中方对即将在新加坡举行的朝美领导人会晤有何期待？

答：我们此前已多次阐述过中方立场。当前国际社会都高度关注朝美领导人会晤。中方衷心希望朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，为半岛无核化进程和政治解决进程提供有益助力。

问：我们注意到，习近平主席8日向来访的俄罗斯总统普京颁授“友谊勋章”，普京成为首位获得中国国家对外最高荣誉勋章的外国领导人。当晚，习近平主席和普京总统一同乘坐高铁前往天津观看中俄青少年冰球友谊赛。请问这样的特殊安排有什么考虑？您如何评价普京总统这次对中国进行的国事访问以及未来中俄关系发展的前景？

答：普京总统此次访华取得圆满成功，成果丰硕，为未来中俄关系发展注入新的强劲动力。两国元首在会晤中共同规划中俄关系发展，商定继续引领推动双边关系和各领域合作迈向更高水平，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。两国元首签署并发表联合声明，见证两国政府、有关部门和企业签署和交换了14项有分量的合作文件。

关于国事活动的一些亮点，大家也都注意到了。普京总统是当前高水平中俄关系的缔造者和推动者，为中俄世代友好作出重要贡献，他是中国人民最熟悉的大国元首，19次来华访问和出席国际活动。此次中方向普京总统颁授首枚“友谊勋章”，充分体现了中俄两国和两国人民之间的深情厚谊。两国元首首次共同乘坐高铁前往天津共同观看中俄青少年冰球友谊赛，不仅开创了元首交往的先河，也将有力推动双方高铁合作和冰雪运动交流。

问：印度媒体对中印领导人在上合组织青岛峰会期间的双边会见予以积极评价。请问中方如何评价这次会见成果？

答：习近平主席同莫迪总理在上合组织青岛峰会期间举行会见，就双边关系和共同关心问题深入交换意见，达成广泛共识。

两位领导人积极评价武汉非正式会晤对两国各领域合作发挥的引领作用，一致认为应珍视和维护当前两国关系发展势头，加快落实武汉会晤共识，保持战略沟通，拓展经贸合作，扩大人文交流，推动中印关系进一步发展。

双方同意保持高层交往，加强各领域机制性交流，制定新的贸易目标，建立由两国外长牵头的高级别人文交流机制。印方表示将尽快完成中国银行开设孟买分行的审批手续。两国领导人共同见证签署了印度大米输华、跨境河流水文报汛两项合作文件。这次会见延伸了武汉会晤的良好气氛，将引领中印关系持续健康稳定向前发展。

问：据报道，中国海警经常在黄岩岛海域到菲律宾渔船上“强行拿走”渔获。请问有关情况是否属实？中方对此有何评论？

答：中方出于友好对菲律宾渔民在相关海域捕鱼作出妥善安排，这一政策没有变化。当前，中菲友好关系发展呈现积极势头，中方致力于巩固和加强中菲关系的决心是明确的，也是坚定的。

中国海警一直在有关海域维护和平、秩序和安宁，曾多次对菲渔民提供人道主义救助。中国海警一贯依法办事。对媒体提到的一些现象是否存在，中方正在认真调查。如确有菲方所说的情况，相信中方有关部门会做出严肃处理。

问：据报道，美国政府近日要求日本政府减少钚的持有量。中方对此有何评论？

答：我不了解你提到的情况。我想说的是，在核问题上，日方承担着相应的国际义务并作过承诺。我们希望日方履行自己的国际义务并恪守承诺。

问：中国和巴基斯坦领导人在青岛上合峰会期间举行了会晤，就双边关系交换了意见。你能否提供更多信息？

答：6月9日，国家主席习近平在青岛会见巴基斯坦总统侯赛因。双方进行了深入友好的交流。

习近平主席在会见中指出，中方高度重视中巴关系，愿同巴方密切高层交往和战略沟通，加强各领域友好往来，稳步推进中巴经济走廊建设以及“一带一路”框架下能源和交通基础设施等领域的合作，提升反恐安全合作水平，推动两国关系得到更大发展。

习近平主席强调，中方将继续坚定支持巴基斯坦维护国家独立、主权、领土完整，支持巴基斯坦自主选择发展道路。中方会一如既往同巴基斯坦在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。

侯赛因总统表示，中国是巴基斯坦可靠朋友和坚定伙伴，巴中关系不可动摇。巴方恪守一个中国政策，坚定支持中国核心利益，愿继续同中方保持高层交往，深化经贸、安全等各领域合作，推进中巴经济走廊建设，在国际和地区问题上密切协调。巴基斯坦支持中国在国际事务中发挥更大作用，相信这对维护全球安全和稳定至关重要。

问：特朗普总统此前表示，此次美朝领导人会晤将讨论正式结束朝鲜战争。外界也猜测此次朝美领导人会晤的一个成果是可能签署终战宣言。中方对此有何评论？

答：我们此前已就类似问题多次作出回应。我们希望朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，在实现朝鲜半岛无核化和政治解决问题的正确道路上向前迈进。作为半岛近邻和重要一方，中方愿同有关各方一道，继续致力于推动实现半岛无核化和长治久安。

责任编辑：张建利