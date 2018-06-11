中国空军伊尔-76飞经菲律宾赴新西兰参加联合演习

原标题：中国空军伊尔-76飞经菲律宾和澳大利亚赴新西兰参加联合演习
参加中国空军和新西兰空军“空中列车”运输机联合演习的中国空军伊尔-76飞机，近日飞抵新西兰奥克兰。期间，经停了菲律宾和澳大利亚。
这次“空中列车”运输机联合演习，是中国空军和新西兰空军首次开展的双边联合演习，演习科目主要围绕“人道主义救援与减灾”及“海上搜救”展开。
中国空军参演的伊尔-76飞机按计划离境后，途中经停菲律宾和澳大利亚，符合经停两国相关规定和国际惯例，期间菲澳两国提供了相关飞行保障。
来源：空军发布
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