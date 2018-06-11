吉林一官员被下属杀害 警方:嫌犯因降职报复作案

原标题：吉林长春警方关于“6·08”杀人案件情况的通报

关于“6·08”杀人案件情况的通报

6月8日14时25分，长春市公安局指挥中心接到报警称：省委防范和处理邪教问题领导小组办公室主任科员石某某（男，1974年生）持刀将省委防范和处理邪教问题领导小组办公室主任孙恒山（男，1961年生）扎伤后潜逃。

接到报警后，长春市公安局宽城区分局立即派出警力赶赴案发现场开展案件侦办工作。在市公安局统一指挥下，公安机关组织警力封堵出城口，在全市展开布控抓捕。16时06分，犯罪嫌疑人石某某迫于公安机关强大压力，到宽城区分局兴业派出所投案自首。据石某某供述，因对2014年度考核不称职被降职分流而心怀不满，产生报复心理，持刀将被害人孙恒山扎伤。

16时30分，医院通报公安机关被害人孙恒山经抢救无效死亡。

目前，犯罪嫌疑人石某某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

来源：“长春宽城公安宣传”微信公号

责任编辑：余鹏飞