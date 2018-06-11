蔡奇暗访后 这条背街小巷变了样

原标题：市委书记暗访后，党员居民齐动手，这条背街小巷变了样！

来源：识政

撰文 | 于丽爽

昨天早上九点半，南二环外的宝华里小区里，几十位身穿红色马甲的志愿者们带着手套，挥动着铁锹，对着一堆堆建筑垃圾混合着生活垃圾的垃圾堆开战。旁边，一辆辆环卫清洁车排起长队，装满一车，顺着狭窄的小路往外清运一车。

党员居民齐动手

“周末大扫除，把这些垃圾都清走，出门心里也亮堂啊！你看，我们这些居民都是自愿来参加的，这活儿干着高兴！”66岁的张景珠跟在人群中，顶着大太阳，和年轻人一样干得起劲。

张景珠家住宝华里80号院1号楼，提起家门口的环境，她长叹一口气。“宝华里是拆迁滞留区，当年走了的那些户房子都拆了，成堆的建筑垃圾也没运走。他们搬家的时候，丢的破柜子破沙发什么的生活垃圾，就堆在上面。”张景珠说，10多年来，宝华里一直处于失管状态。留下来没走的居民，每天出门面对的，都是满眼断垣残壁和成堆的垃圾。

周六雨中大扫除

本月6日，市委书记蔡奇到永外地区暗访沙子口斜街一带背街小巷环境整治情况。在宝华里，听取居民呼声，要求永外街道立即开展卫生大扫除，集中清理长期堆放的垃圾，同时落实责任制，待拆迁小区的环境保洁由拆迁主体负责，政府加强监管。蔡奇强调，不仅要让城市有光鲜靓丽的“面子”，更要给广大居民整洁舒适的“里子”，拆迁区也要宜居有序。

清理堆积多年的大件废弃物

永外街道迅速落实蔡奇书记指示精神，成立沙子口街巷整治专项工作组，全力整治沙子口斜街环境秩序。针对蔡奇书记暗访期间群众反映的问题，逐一整改落实，短短几天，已开展了六项工作。

一、清理整治宝华里拆迁滞留区环境问题。保洁公司配合拆迁主体宝华地产开展为期三天的彻底扫除，机关党员干部、街巷长、小巷管家、积极分子参与周末大扫除，对宝华里拆迁滞留区的生活垃圾、共享单车进行清理，还居民整洁环境。

清理犄角旮旯的垃圾

周六一大早，永外街道机关党员干部、街巷长、小巷管家、积极分子等200多人一起出动，开展周末卫生大扫除。仅周六一天，就清理了垃圾8吨，共享单车300多辆。周日，大家又继续奋战。为了保证垃圾清运形成长效机制，永外街道责成项目实施主体进行动态维护，同时结合周末大扫除活动，定期来宝华里打扫卫生，让拆迁区的环境也宜居有序。

胡同角落清理前

胡同角落清理后

二、对蔡奇书记实地调研的华龙美晟小区存在的垃圾清运不及时问题，当天组织清运，并由东城区房管局约谈物业公司，要求其今后按时履行垃圾清运义务。同时，对于华龙美晟小区门口违法建设进行摸底，对用于出租经营的违法建设予以拆除。

小区整治中

小区整治后

三、对斜街两侧便道占道停车进行整治，安装阻车桩，还路于民，并对下一步单向停车进行规范。针对周边居民停车难问题，街道联合交通等部门，决定对沙子口斜街实行单侧停车。在拆迁区拿出零散地块，建设临时停车位，预计可增加车位近百个。并选址新建一处立体停车设施，最终实现还路于民。

四、规范斜街两侧经营行为，对占道经营、超范围经营行为予以治理。

五、不间断打击露天烧烤、黑摩的和游商，肃清街面秩序。

六、引导物业公司加大小区管理力度，发动居民共治共管，共同营造良好生活环境。

垃圾都得清干净

“这几天变化特别大，很多地方又见亮了。”张景珠说。看到街道来开展卫生大扫除，居民们也主动走出家门，参与到大扫除中。“这是我们家门口的环境，我们最盼着赶紧打扫干净！等宝华里项目一启动，我们就更有盼头了。”

拆迁区清理建筑垃圾

“发现问题，处理问题。一个周末见成效！给永外点赞！”“一次清扫固然重要，维护保持才是关键。希望干部群众一起，维护好大家共同的家。”在永外街道微信公众号发布的相关报道中，居民们纷纷留言，建言献策参与身边的环境整治。

责任编辑：余鹏飞