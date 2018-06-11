湖南邵阳市原副秘书长罗少林贪4000万获刑14年半

原标题：邵阳市政府原副秘书长罗少林受贿四千余万，二审被判14年半

法制网邵阳（湖南）6月11日电 6月11日，湖南省邵阳市中级人民法院对原邵阳市人民政府副秘书长、邵阳城市建设投资经营集团有限公司总经理罗少林受贿案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

今年2月7日，北塔区人民法院以受贿罪判处被告人罗少林有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二百万元。继续追缴尚未追缴到案的受贿犯罪所得人民币262万余元。一审宣判后，罗少林提出上诉。

邵阳市中级人民法院审理查明，罗少林在担任邵阳城市建设投资经营集团有限公司总经理、邵阳市人民政府副秘书长等职务期间，非法收受贿赂共计人民币4640余万元（其中未遂贿赂款人民币2610万元）。

邵阳中院认为，罗少林身为国家工作人员，利用分管、直接主管的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，严重损害了国家工作人员职务廉洁性，其行为构成受贿罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，法庭遂作出维持原判的二审裁定。

来源：法制网

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