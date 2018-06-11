原标题：纪检干部夫妇遭报复杀害？警方：家庭问题引起

日前，网友曝料称，山西省忻州市反贪、纪检干部亢志勇夫妻于6月9日下午在小区门口被刺身亡，疑遭遇报复遇害。6月11日上午，忻州市纪检委向记者证实了亢志勇夫妻的死讯，忻州市公安局则表示，此案系因家庭问题引起。

6月10日上午，一位山西省纪检干部向北京时间记者曝料称，该省忻州市反贪、纪检干部亢志勇夫妻前一天（6月9日）下午被亡命之徒在开莱小区家门口刺杀身亡。曝料人称，亢志勇是“一直以来作战在忻州反腐一线的真正勇士”，怀疑其遭遇报复杀人。记者检索公开资料发现，亢志勇曾从事公安干警、检察官、纪检干部等职业，且曾经参与查办过忻州市社会影响极大的民政局长陈华梁贪腐案。

6月11日上午，北京时间记者向忻州市纪委办公厅求证，接线人员向记者证实了此事，但对于记者提出的亢志勇是否因工作关系被报复杀害的问题，其回应不清楚亢志勇夫妻被刺杀的原因，建议联系警方。

随后，记者从忻州市公安局获悉，亢志勇夫妻于6月9日18时许在忻州城区开莱国际社区被杀害，系因家庭原因引起的故意杀人案件，犯罪嫌疑人已被忻州市公安局直属分局控制，案件正在进一步侦办中。

责任编辑：余鹏飞