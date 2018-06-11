北部战区副政委刘建转任北京军区善后办政委

原标题：北部战区副政委兼政工部主任刘建转任北京军区善后办政委

解放军副战区级人事调整信息不断披露。

据北京市石景山区政府官网消息，近日，区领导走访北京军区善后办并进行座谈。北京军区善后办主任白建军，政委刘建，副主任袁良斌、李一，副政委苗爱民，区领导于长辉、文献、姚茂文、张国富、陈婷婷参加座谈。

上述官方媒体消息证实，原任北部战区副政委兼政治工作部主任的刘建中将已转任北京军区善后办政委。

刘建 资料图

公开资料显示，刘建曾任原北京军区第27集团军政治部主任，2010年接替高东璐升任原第65集团军政委，跻身正军级将领。2015年，刘建跨军种升任原北京军区空军政委。本轮军改启动后，刘建出任北部战区副政委兼政治工作部主任。

刘建履新北京军区善后办政委，意味着程童一中将已卸去这一职务。

1954年6月出生的程童一曾担任过浙江省军区政委、原北京军区某集团军政委、原北京军区副政委等职务，2012年晋升中将。北京军区善后办成立后，程童一出任政委。

责任编辑：余鹏飞