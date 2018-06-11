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国家药监局：4周岁及以下儿童禁用双黄连注射剂

国家药监局：4周岁及以下儿童禁用双黄连注射剂
2018年06月11日 20:23 央视新闻
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　　原标题：国家药监局：4周岁及以下儿童禁用双黄连注射剂

　　来源：央视新闻客户端

　　根据药品不良反应评估结果，为进一步保障公众用药安全，国家药品监督管理局决定对双黄连注射剂〔双黄连注射液、注射用双黄连（冻干）、双黄连粉针剂〕说明书增加警示语，并对[不良反应]、[禁忌]和[注意事项]项进行修订。其中[禁忌]项应当包括：4周岁及以下儿童、孕妇禁用。

　　[注意事项]项应当包括：本品不良反应包括过敏性休克，应在有抢救条件的医疗机构使用，使用者应接受过过敏性休克抢救培训，用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治等内容。（央视记者 余静英）

责任编辑：张迪

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