原标题：国家药监局：4周岁及以下儿童禁用双黄连注射剂
来源：央视新闻客户端
根据药品不良反应评估结果，为进一步保障公众用药安全，国家药品监督管理局决定对双黄连注射剂〔双黄连注射液、注射用双黄连（冻干）、双黄连粉针剂〕说明书增加警示语，并对[不良反应]、[禁忌]和[注意事项]项进行修订。其中[禁忌]项应当包括：4周岁及以下儿童、孕妇禁用。
[注意事项]项应当包括：本品不良反应包括过敏性休克，应在有抢救条件的医疗机构使用，使用者应接受过过敏性休克抢救培训，用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治等内容。（央视记者 余静英）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 官员被曝与女歌手等“载歌载舞”
- 【 军事 】 中国东风41将服役 被外媒列为世界第一
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 范冰冰李晨注销中国籍？粉丝晒照辟谣
- 【 科技 】 小米手机：799元以下入门机销量最佳
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有