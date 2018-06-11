原标题：中央严肃督办，四位省部级紧急行动

来源：长安街知事

9日，黑龙江省委书记张庆伟赶往700公里外，赴双鸭山市饶河县，考察镇北沙场。

张庆伟

这样一个名不见经传的沙场，为何会引起省委书记的注意？

原来，该沙场曾违规采砂毁坏耕地，于2016年7月被中央环保督察组列为督办案件。同年8月，饶河县有关部门依法取缔该沙场，对相关部门和负责人进行了问责。近两年来，沙场通过栽种毛水苏和柳树苗，初步恢复了生态。

“巩固整改成果，决不能出现反弹。”张庆伟此行，是督导检查中央环保督察组督办案件的整改情况。他强调，对中央环保督察组“回头看”工作中发现和指出的问题及自查自纠发现的问题，都要当成自己的事情，高度重视。对那些表面整改、假装整改、敷衍整改的，发现一起坚决查处一起，追责问责到底，绝不姑息迁就。

近期，首批中央环保督察“回头看”已全部完成督察进驻。5月30日下午，中央第三环保督察组率先进驻黑龙江，打响了中央环保督察“回头看”的第一枪。两天后，黑龙江收到了中央第三环保督察组转办的第一批次，共66件举报案件，其中重点案件16件。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，截至昨天，重点案件中还有1件未办结，这起案件也引起了多位部级领导的注意。

5月31日早8时，督察组进驻黑龙江接到的第一个群众来电举报，就是反映向阳生活垃圾填埋场偷排污水，污染周边水体。当日下午14时53分，又有群众举报该垃圾填埋场偷排污水，有关部门“以罚代管”。

针对这一重复举报情况，6月8日15时，督察人员赶到位于哈尔滨市香坊区向阳镇金家村的向阳生活垃圾填埋场，对群众反映企业偷排渗滤液的沟渠进行了现场勘察。

检查发现，垃圾堆体东侧雨排管有部分液体外流。中央第三环境保护督察组指出，哈尔滨市香坊区党委政府对边督边改工作重视不够，落实不力。

但是，当地不少群众对此结果并不认同。就在督察组到企业暗查过程中，约有四五十名村民陆续来到向阳垃圾填埋场附近，并提供4月15日企业偷排渗滤液的录像证据材料。现场部分群众一度情绪激动，强烈表达诉求。

对此，黑龙江分管环境保护的副省长程志明8日深夜紧急赶往中央环境保护督察组驻地，与督察组交换意见，提出落实措施。

黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记王兆力，哈尔滨市长孙喆则迅速做出指示，要求快速处理、严肃查办，举一反三、认真整改。确定由哈尔滨市公安局牵头，会同市城管局、环保局以及香坊区政府组成专案组，一旦发现问题，坚决依法依规处理，绝不姑息。

截至目前，督察组已发现多地存在地方政府不作为、不担当、“假整改”问题。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）此前介绍过，中央第二环保督察组进驻宁夏回族自治区后，发现泰瑞制药公司涉嫌虚假整改，并约谈银川市市长杨玉经、副市长徐庆。宁夏自治区党委书记石泰峰、主席咸辉分别表示，要求银川市尽快进行核查，对表面整改、虚假整改、敷衍整改等弄虚作假行为，严肃追责，绝不姑息。

6日至7日，中央第二环保督察组接到群众举报：呼和浩特市和林格尔县西沟门移民新村一木器加工厂喷漆味道浓重、噪声污染严重，且无环评手续。督察人员发现，该厂在第一轮中央环保督察中就已经被查封，但此后又重新开工，并扩大了生产规模。当地居民多次举报，迟迟未解决。正是应付整改、敷衍整改的典型做法。

9日，中央第五环保督察组检查发现，钦州市一批应淘汰的“散乱污”小冶炼企业仍在违法生产，严重污染环境，但自治区有关部门赫然公示已完成整改，以虚假整改、表面整改的方式应对中央环保督察，情节严重，性质恶劣。

中央环保督察已成为悬于环境违法行为头顶的又一利剑，将针对地方政府存在的不作为、“假整改”以及“一刀切”等问题进行严肃查处和问责。各督察组组长此前在动员会上已明确表示：要强化生态环保党政同责和一岗双责，不达目的决不松手！

责任编辑：余鹏飞