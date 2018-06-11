环球时报:美在台协会新馆将落成 台当局无需兴奋

原标题：社评：对AIT新馆落成，台当局无需兴奋

美国在台协会（AIT）台北办事处新馆将在12日落成，台湾方面一直在传美总统国家安全事务助理博尔顿或者与他同级的官员可能参加落成仪式，但是美国务院10日宣布将派一名助理国务卿前往台北参加仪式。而助理国务卿是美台断交以来美方访问过台湾的最高现职外交官员。

另外台湾方面曾盛传，美国陆战队将进驻AIT新馆，并负责它的保卫工作。众所周知，美国驻外使领馆很多由陆战队守卫，而在台协会台北办事处名义上是民间非营利性机构，尽管它也履行核发赴美签证等使领馆职能。不过这个消息后来被否认。

美国AIT建规模更大的新馆，预示着华盛顿将增派驻台人员，以及“台湾牌”在美国对华战略中的升格趋势。美国更多通过台湾问题“搞中国”的动机会更加活跃。

在“台湾旅行法”已经通过的情况下，又有一年比一年激进的国防授权法，美国高级官员这次没来AIT新馆落成仪式露面，下次它正式启用时会不会来呢？这些可能性都已成为美台同中国大陆开展博弈的筹码。

北京当然要阻止华盛顿在台湾问题上切香肠式地往前拱，但是这不能靠我们来求美方，拿一些利益与它做交换，维持一时之安。美国的体制使它在对华问题上造牌的能力很强，如果它出一张牌，我们就花钱收一张牌，那华盛顿就达到目的了，它就会造出更多的牌，让我们应接不暇。

面对在台湾问题上很可能升级的摩擦，我们要抛弃任何侥幸心理，提早制定相应的预案，争取主动权。

第一，坚决不能被美方牵住牛鼻子，形成台湾问题上美方不断出牌，中方不断接招、疲于应付的局面。“你打你的，我打我的”应是我们对付美方挑衅的基本策略。我们也要造出很多让美台难受的牌，而且要敢于打出来。美方的有些挑衅容易回应，有些不容易直接回应，那就在其他方向上报复它，使之每次挑衅之前，都有说不定会在哪个方向付出代价的清晰预期。

第二，要针对我们决不能容忍的挑衅给美台画红线，让它们非常确信，一旦它们发起那种挑衅，必将形成严重台海危机。比如一旦美国军舰公然停靠台湾港口，或者美国士兵直接参与“台湾防卫”，就意味着台海地区将“地动山摇”。我们不仅要画那样的红线，而且要坚决维护它的严肃性。

第三，美国国务院将建造AIT新馆称为美台关系的一个“里程碑”，台当局对此事的重视更是到了无以复加的程度。华盛顿要进一步激活台湾这个棋子，台当局则不顾一切地往上贴，其背后原因都是美台对付大陆变得艰难了，华盛顿准备用“重药”，而台当局则要孤注一掷，“吊死在美国这棵树上”。大陆必须不断加大对台当局的惩戒，让那些人知道，美国成为不了他们的“救星”。

台当局每“贴”美国一次，它就要付出一个明显的代价，这一点的确定性我们一定要给它建立起来，让台当局今后借美国的力量破坏一中原则时会条件反射地产生恐惧，台湾社会也将充分预知后果的严重性。

与美国发展关系不是越紧密对台湾越好，美国打“台湾牌”同样是存在风险的，增加美台的这种认识需要一个斗争的过程。大陆方面作为实力增长最快的一方，应当更有底气开展这场斗争，让美台感受由此而来的负担吧。

责任编辑：张迪