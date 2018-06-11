原标题：中国和白俄罗斯签署互免持普通护照人员签证协定
来源：“领事直通车”微信公号
6月10日，王毅国务委员兼外长与白俄罗斯外长马克伊代表两国政府在青岛签署《中华人民共和国政府和白俄罗斯共和国政府关于互免持普通护照人员签证的协定》。该协定将在双方完成各自国内法律程序后生效。
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