中国完成公民逝世后器官捐献17670例 短缺仍严重

原标题：中国已完成公民逝世后器官捐献17670例 器官短缺问题仍严重

新京报快讯（记者岳清秀）6月11日是第二个“中国器官捐献日”，今年的主题是“器官捐献，我愿意”。中国人体器官捐赠中心透露，截至2018年6月3日，中国已累计完成公民逝世后器官捐献17670例。

数据显示，2015年我国公民逝世后器官捐献为2766例；2016年为4080例；2017年达到5148例，捐献量列亚洲第一、世界第二。

原中国武警总医院肝胆胰外科及器官移植科主任陈新国表示，原武警总医院2017年实施了肝脏移植172例、肾脏移植320例，今年肝移植手术已做了90余例、肾移植手术近200例。“捐献数量是在逐年上升，且中国器官移植技术也已非常成熟。但由于我国人口众多，患者数量庞大，器官严重短缺的问题依然存在。目前中国每年约有30万因末期器官功能衰竭需要移植的患者，但仅有1.6万多人有机会获得器官移植。”

中国器官移植发展基金会理事长黄洁夫教授表示，希望有更多的社会力量加入支持中国公民器官捐赠的倡导工作，让更多需要接受器官移植的患者看到生的希望。

当天，中国器官移植发展基金会联合国内39个城市的70家医院举办“中国器官捐献日”系列宣教活动。很多市民在志愿者的介绍下，通过支付宝一键完成公民器官捐献的登记注册。据介绍，自2016年底中国器官移植发展基金会管理的“施予受”器官捐献志愿登记网站开通支付宝“一键登记”通道以来，已经有超过30万人登记注册为器官捐献志愿者。

责任编辑：余鹏飞