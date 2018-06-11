广西工信委副主任彭健铭拟任正厅级非领导职务

原标题：广西壮族自治区工信委副主任彭健铭拟任正厅级非领导职务

根据有关规定，经广西壮族自治区党委研究决定，对下列同志进行任职前公示。

陈贵英，女，1965年2月生，汉族，籍贯浙江诸暨，1987年10月加入中国共产党，研究生学历，理学博士，现任桂林电子科技大学党委副书记，自治区党委组织部副部长（挂职），拟任本科高校正职领导职务；

彭健铭，男，1964年10月生，汉族，籍贯广西横县，九三学社成员，大学学历，工学学士，现任自治区工业和信息化委员会副主任，九三学社广西自治区委员会副主任委员（兼），拟任正厅级非领导职务；

吴学斌，男，1958年8月生，壮族，籍贯广西南宁，致公党成员，中央党校研究生学历，现任自治区政协办公厅副巡视员，拟任正厅级非领导职务；

胡志崇，男，1966年12月生，汉族，籍贯广西玉林，1995年7月加入中国共产党，大学学历，经济学学士，现任南宁农工商集团有限责任公司董事长、党委书记，拟聘任为自治区党委管理的自治区直属企业正职领导；

徐丹华，男，1971年11月生，壮族，籍贯广西马山，1997年4月加入中国共产党，在职研究生学历，现任自治区纪委第七纪检监察室主任，拟任副厅级领导职务；

许英凤，女，1965年8月生，壮族，籍贯广西天等，1991年9月加入中国共产党，广西区委党校研究生学历，现任自治区残疾人联合会人事部主任，拟任副厅级领导职务；

李道军，男，1970年6月生，汉族，籍贯广西南宁，1992年12月加入中国共产党，在职大学学历，法学学士，现任自治区公安厅政治部副主任、人事训练处处长（兼），拟任副厅级领导职务；

刘全跃，男，1959年1月生，汉族，籍贯广西桂平，1995年6月加入中国共产党，在职研究生学历，工商管理硕士，现任自治区糖业发展办公室基地建设处处长，拟任副厅级非领导职务；

蒙良，男，1958年6月生，壮族，籍贯广西崇左，1991年2月加入中国共产党，在职研究生学历，工学学士，现任自治区工业和信息化委员会规划处处长，拟任副厅级非领导职务；

瞿国堂，男，1959年6月生，汉族，籍贯河南固始，1992年1月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士，现任自治区商务厅流通业发展处调研员，拟任副厅级非领导职务；

吕战，男，1959年12月生，汉族，籍贯广西陆川，1991年1月加入中国共产党，在职大学学历，现任自治区人民政府国有资产监督管理委员会文化企业国有资产监督管理处处长、自治区文化企业国有资产监督管理办公室副主任，拟任副厅级非领导职务；

肖太福，男，1966年10月生，汉族，籍贯江西宁都，民建成员，在职研究生学历，法学博士，现任广西政法管理干部学院副院长，民建广西自治区委员会副主任委员（兼），拟任副厅级非领导职务。

对以上公示对象有情况反映的，请以书面形式，并署真实姓名和联系地址，于2018年6月19日前邮寄或直送自治区党委组织部干部监督室（邮寄的以邮戳为准，邮政编码：530022；直送的以送达日期为准）。举报电话：0771—12380—1，网址：www.gx12380.gov.cn。

干部群众如实反映有关问题受法律保护。

中共广西壮族自治区委员会组织部

2018年6月11日

来源：“广西日报”微信公众号

责任编辑：余鹏飞