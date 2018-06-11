丹东市政府再发声：房子是用来住的 不是用来炒的

原标题：“房子是用来住的，不是用来炒的！”丹东这个会再发声

市保持房地产市场健康发展工作会议强调：

毫不动摇地坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”

6月11日，我市召开保持房地产市场健康发展工作会议，旨在贯彻国家和省委、省政府相关决策部署，正确处理好去库存和稳房价的关系，紧紧扭住调控目标不放松，保持我市房地产市场健康发展。市长孙志浩出席会议并讲话。

会议指出，要提高政治站位，切实增强做好房地产调控工作的紧迫感和责任感。要从讲政治的高度，牢固树立“四个意识”，毫不动摇地坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，毫不动摇地坚持房地产市场调控目标，毫不动摇地维护调控政策的连续性和稳定性，切实做好房地产市场监管和房价稳控工作，确保房地产市场平稳健康发展。

会议强调，要未雨绸缪，切实做好房地产调控应急准备。各区政府特别是合作区管委会，要切实承担起本地区房地产市场监管、稳控房价第一责任人的主体责任。全市会议结束后，要立即组织召开辖区内开发企业稳控房价工作会议，向开发企业通报中央、省、市对房地产调控工作的要求。要集体约谈甚至逐一约谈辖区内开发企业，迅速组织辖区内所有开发企业联合发出“不顶风涨价的倡议”。与会开发企业要发挥房地产“领头雁”的作用和社会责任，与中央精神保持一致，与省委、省政府和市委、市政府的部署要求保持一致，积极响应和参与倡议，在全市房地产开发企业中作出表率，共同维护好我市房地产市场秩序。要做好新的政策储备。

会议要求，各地区、各部门、各单位要各司其职、各负其责，迅速形成房地产市场稳控合力。住建部门要充分发挥组织协调作用，对各楼盘商品住房售价分类统计、严格审核，紧盯市场动态，更新应急预案；各县（市）区政府和合作区管委会，要高度关注本地区房地产市场动态，会同住建部门对市区所有在售楼盘进行全面拉网式检查，对违反规定扰乱市场秩序的要严肃查处；物价部门要加强商品住房价格备案管理；统计部门要重点做好同质楼盘价格涨幅情况统计调查，真实反映我市商品住房价格实际涨幅情况；宣传、公安部门要密切关注影响我市房价波动的舆情动态，做好网络媒体管理，主动发声，营造良好舆论氛围。要实施分类调控，确保房地产库存保持在合理水平。

会议通报了我市房地产市场运行和调控工作情况，各县（市）区、有关开发企业作表态发言。

责任编辑：余鹏飞