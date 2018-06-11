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杭州滨江区副区长兰斌接受审查调查(图/简历)

杭州滨江区副区长兰斌接受审查调查(图/简历)
2018年06月11日 21:19 澎湃新闻
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　　原标题：杭州高新开发区党工委委员、滨江区委常委兰斌接受审查调查

　　杭州高新开发区党工委委员、滨江区委常委，管委会副主任、副区长兰斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　兰斌  杭州网 资料图

　　兰斌简历：

　　兰斌，男，畲族，浙江建德人，1973年12月出生，1995年8月参加工作，1996年4月加入中国共产党，中央党校研究生学历。

　　1995.08--1998.09 建德市洋尾乡干部、团委书记

　　1998.09--2000.06 建德市洋尾乡党委委员、副乡长

　　2000.06--2000.10 共青团杭州市滨江区委工作

　　2000.10--2001.09 杭州市滨江区浦沿镇镇长助理

　　2001.09--2002.01 杭州市滨江区浦沿镇党委委员

　　2002.01--2003.12 杭州市滨江区浦沿镇党委委员、副镇长（其间：2000.08--2002.12在中央党校函授学院行政管理专业在职本科班学习）

　　2003.12--2004.04 杭州市滨江区浦沿街道党工委委员、办事处副主任

　　2004.04--2004.11 杭州市滨江区浦沿街道党工委副书记、办事处主任

　　2004.11--2007.03 杭州市滨江区西兴街道党工委副书记、办事处主任（其间：2006.03--2006.06在杭州市委党校中青班学习）

　　2007.03--2007.08 杭州市滨江区西兴街道党工委书记、办事处主任

　　2007.08--2011.12 杭州市滨江区西兴街道党工委书记（其间：2008.03--2008.04在浙江省委党校领导干部进修班学习；2005.09--2008.07在中央党校经济学经济管理专业在职研究生班学习）

　　2011.12--2012.02 杭州高新开发区党工委委员、滨江区委常委

　　2012.02-- 杭州高新开发区党工委委员、滨江区委常委，管委会副主任、副区长 

　　来源：浙江省纪委省监委网站

责任编辑：余鹏飞

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