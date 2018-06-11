中纪委常委邹加怡出任财政部副部长(图/简历)

原标题：中纪委常委邹加怡出任财政部副部长、党组成员

邹加怡 资料图

在财政部工作多年的女干部，中央纪委常委、国家监察委员会委员邹加怡本月重回财政部任职。

澎湃新闻记者从财政部官网“部领导”栏目获悉，邹加怡已出任财政部副部长、党组成员。

现年55岁的邹加怡（1963.6）是一名女性干部，江苏无锡人，1984年2月加入中国共产党，1988年9月参加工作，国际关系学院英语专业本科毕业，中国社会科学院世界经济与政治系国际经济关系专业研究生。

邹加怡长期在财政系统工作，历任财政部国际司副司长、驻世界银行中国执行董事、财政部对外财经交流办公室主任、财政部国际司司长、财政部国际经济关系司司长等职。2015年6月，邹加怡跻身财政部党组成员之列，并于次月任财政部部长助理。

2015年12月，邹加怡离开财政部，前往纪检系统任职，出任中央纪委驻中央外办纪检组组长，2017年4月出任监察部副部长，2017年10月当选中央纪委常委，2018年3月当选国家监察委员会委员。

据江苏媒体交汇点客户端此前报道，与其他调任中纪委的官员相比，邹加怡最显著的特点，无疑是她外语流利，出身英语专业，具有长期从事多边与双边财经对外工作的经验。

本科毕业于国际关系学院英语系的邹加怡，曾在接受采访时透露，尽管自幼热爱英语，在北大附中读书时就渴望进入国际关系学院读书，但高考填报志愿时，她因为担心成绩不够，退而求其次填报了日语专业，差点与英语系擦肩而过。

“幸好当年国关招生办的一位老师给我打了电话，建议我改报英语专业。”事实证明，她的确小觑了自己的实力。1981年夏天，经过更改志愿的她最终以优异成绩被国际关系学院英语系录取，一通电话也由此改变了她的人生轨迹。

进入2018年以来，财政部已有多起人事变动。3月，原任天津市委常委、市委教育工委书记程丽华调任财政部副部长；6月1日，廖岷被任命为财政部副部长，同时免去朱光耀的财政部副部长职务。

而在5月7日，中央纪委国家监委网站发布消息：财政部原党组副书记、副部长张少春涉嫌严重违纪违法被查。

责任编辑：余鹏飞