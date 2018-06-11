[广东省考试院：高考理综卷第八题单选A或B均给6分]今晚，广东省教育考试院发布公告，经广东省高考理科综合卷评卷专家组认真评议，认为2018年高考理科综合试卷第8题试题本身无问题。考虑到不同群体从不同角度对该试题必选项有不同理解，综合各方面意见，同时考虑到广东省中学教学实际，根据专家组意见，经研究决定，广东省对该题单选A或单选B的均给6分。（广州日报讯全媒体记者林霞虹 通讯员粤考宣）
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