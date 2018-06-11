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中企收购美保险公司获批:特朗普上任后最大笔收购

中企收购美保险公司获批:特朗普上任后最大笔收购
2018年06月11日 22:02 澎湃新闻
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　　原标题：中企收购美国保险公司获批，系特朗普上任后最大笔收购交易

　　美国海外投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States， 简称CFIUS）近日已批准中资企业中国泛海控股集团（China Oceanwide Holdings Group Co。， 简称“中国泛海”）以27亿美元收购美国保险公司Genworth的交易。

　　据《华尔街日报》11日报道，这是特朗普执政以来公开报道的获得CFIUS许可的最大一笔中资收购美企的交易。中国泛海收购Genworth的交易最初是在2016年10月宣布的，在获得CFIUS批准前，这项交易经历了CFIUS已知的持续时间最久的审查流程之一。

　　据中国经济网10日报道，收购成功后，Genworth公司将成为中国泛海控股集团旗下的子公司。下一阶段，中国泛海控股集团还将继续与Genworth公司密切合作，推动后续审批工作，争取早日完成交割。

　　报道称，Genworth公司的长期护理保险业务和住房按揭保险业务在美国分别排名第一位和第四位，其住房按揭保险业务在加拿大和澳大利亚商业保险公司中排名第一位。2017年，Genworth公司营业收入82.95亿美元，税后经营利润6.96亿美元；公司总资产1，052.97亿美元，其中可投资资产769.11亿美元，净资产153.28亿美元。

责任编辑：余鹏飞

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