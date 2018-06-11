安徽一粮食局调研员小区坠楼身亡:生前患有抑郁症

原标题：安徽淮北粮食局一调研员在所住小区坠楼身亡：生前患有抑郁症
6月11日晚间，安徽淮北市官方向澎湃新闻（www.thepaper.cn）证实，11日中午时分，安徽淮北市粮食局调研员李强在家中坠楼身亡。
澎湃新闻获取的视频显示，李强从高楼坠落，坠落在一幢大楼二层的平台，脸朝下倒在血泊中。李强以前的同事向澎湃新闻透露，李住在该小区的28层。
“市粮食局调研员李强坠楼身亡确有其事，事发后公安已经出警。”淮北市外宣办王姓主任告诉澎湃新闻，经初步调查了解，李强本身患有抑郁，坠亡时家人不在家。
澎湃新闻从事发地淮北市公安局相山分局南黎派出所获悉，当天确实接到相关警情。
淮北市粮食局办公室一名工作人员则表示，李强11日没有到单位上班，具体发生了什么事，他并不清楚。
据淮北市总工会及文化旅游体育委员会工作人员透露，李强之前曾先后担任过淮北市总工会副主席、文化旅游体育委员会主任，后转任市粮食局调研员，属于非领导职务。
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