全国卷一5省发消息：高考理综第8题选A或B均给6分

原标题：已有5省发布官方消息：高考理综第8题选A或B均给6分

定了，经各省专家评议，2018年高考理科综合试卷第8题试题单选A或单选B的均给6分。下面是各省考试院发布的官方公告。已经发布公告的省份有广东、福建、河南、安徽、江西。

广东

经我省高考理科综合卷评卷专家组认真评议，认为2018年高考理科综合试卷第8题试题本身无问题。考虑到不同群体从不同角度对该试题必选项有不同理解，综合各方面意见，同时考虑到我省中学教学实际，根据专家组意见，经研究决定，我省对该题单选A或单选B的均给6分。

福建

近日，我院接到部分考生、家长来电反映2018年高考理综科目选择题第8题答案选项问题，现答复如下：经专家评议认定，2018年高考理综选择题第8题本身无问题，但不同群体从不同角度对试题的B选项有不同理解。综合各方面意见，考虑到高中教学实际，我省评分细则对该题单选A选项或单选B选项的作答均给6分。

河南

另外，河南招生考试信息网页发布消息：“今年，我省高考继续使用全国统一卷（I卷）。近日，我办接到考生来电，反映高考理科综合科目第8题单选题存在答案不唯一问题。经学科专家评议认为，该题本身没有问题，但不同考生从不同学科角度，对试题选项会有不同的理解。综合各方面意见，考虑高中教学的实际等因素，经研究决定，在我省理科综合科目评卷中，对该题单选A或单选B的，均给6分。”

安徽

近日，有考生和家长对我省使用的2018年高考全国卷理科综合第八题参考答案提出异议，我院立即组织有关专家，对该试题进行分析，经专家组认真评议认为，我省使用的2018年高考全国卷理科综合第八题本身无问题，但不同群体从不同角度，对试题的B项选择有不同的理解，综合各方面意见，也考虑到高中教学实际，我们将在制定评分细则时明确，对该题单选A或者单选B选项的作答均给六分。

江西

经高考理科综合卷评卷专家组认真评议，认为我省使用的2018年全国高考理综卷第8题试题本身无问题。但不同群体从不同角度对该试题的B选项有不同理解，同时考虑到高中教学实际，根据专家组意见，我省评分细则中将明确，对该题单选A或单选B的均给6分。

来源：高考直通车

责任编辑：张义凌