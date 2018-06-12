蔡奇又到这里暗访 要求干部“民有所呼我有所应”

原标题：一刻不停歇，市委书记蔡奇又到这里暗访，要求各级干部“民有所呼、我有所应”！

来源：北京日报·识政

昨天上午，市委书记蔡奇根据媒体曝光和群众投诉线索，再次以“四不两直”方式实地检查调研疏解整治促提升工作，现场察看进度，听取群众意见，举一反三，研究推进工作。他强调，疏解整治促提升专项行动是带有全局性、导向性的重点工作，也是重要民生工程，要坚持以人民为中心，民有所呼、我有所应，坚定有序、善作善成，确保专项行动不断取得新进展、新成效。

穿过老旧小区仅容一人的小门

在朝阳路南侧上世纪90年代建成的甘露园南里一社区，蔡奇走进老旧小区，发现社区阅报栏信息陈旧、生活垃圾外溢、私装地锁、杂物乱堆、车辆乱停、公共空间被抢占挤压，还有成吨的建筑垃圾堆在墙边等待清运。

聊聊哪里买菜，菜价贵不贵

一位老居民在院里择菜，蔡奇上前询问买菜方便不方便，居民回答说现在身边的销售点价格偏贵，大家一般都是走三里路到远处的集贸市场买菜。还有居民主动上前反映，自家房前的临街商铺餐厨垃圾处理不及时，泔水四溢、臭气熏天，蔡奇随即到现场查看，交待闻讯赶来的乡和社区干部研究处理。

打开臭气熏天的垃圾桶

蔡奇又来到城乡结合部小红门乡，检查了紧邻回迁房小区鸿博家园的临时集贸市场。

菜篮子和老百姓生活密切相关

这里是周边数万居民依赖的菜篮子，蔡奇说，菜篮子和老百姓生活密切相关，要及早织补便民功能，确保居民正常生活，今后回迁房小区公共服务设施必须配齐，不得甩项。

废弃早餐车堵塞地铁小红门站

一路走过面临拆迁的小红门村、牌坊村，长期堆放的生活垃圾散发的臭气伴随检查过程，紧贴地铁小红门站外堆满了共享单车，严重阻碍进出站通行。看到这些情况，蔡奇对刚刚赶来的乡负责人说，拆迁回建有个过程，对于待拆区域不能失管，要组织卫生大扫除，并加强日常监管。

在十八里店乡，蔡奇就近召集区乡和有关部门负责人进行现场调度。蔡奇说，开展疏解整治促提升专项行动，就是要解决北京面临的问题，疏解非首都功能，治理“大城市病”，改善人居环境，提升首都功能。这是加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，推动首都发展的必然要求，也是坚持以人民为中心，不断满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。我们对专项行动要再认识、再提高，继续保持爬坡过坎那股劲，保护调动好各级干部的积极性，坚定有序、稳扎稳打、善作善成。

建筑垃圾挤占小区空间

蔡奇强调，要坚持先立后破、立破并举，积极稳步推进。坚决治理违法建设，对新增违建“零容忍”。推动建筑垃圾资源化再利用、自行消纳。整治“开墙打洞”与修复街巷生态同步，巩固治理成果，防止反弹。整治占道经营和无证无照经营，要打好阵地战常抓不懈。城乡结合部改造要结合“绿隔”建设，同步规划服务配套设施，加强日常服务与管理。“散乱污”企业治理，要按产业禁限目录保持“动态清零”。疏解区域性专业市场要紧盯督办，防止回流。

拿过志愿者的卫生夹，动手捡垃圾

蔡奇指出，疏解整治的同时要抓好提升，腾退出来的空间要做好腾笼换鸟。重视街区环境重塑，大力推进“留白增绿”，及时织补各类便民服务网点。要坚决克服作风不实问题，严格核查验收，对弄虚作假、不作为的要问责。要充分依靠群众推进专项行动，欢迎社会监督、舆论监督，对市民投诉举报、反映强烈问题要认真整改。加强宣传引导，典型引路，营造良好氛围。

市委常委、秘书长崔述强一同调研。

记者：王皓

责任编辑：张义凌