美专家：中国积极发展太空武器 但对美使用风险高

原标题：美专家：中国在太空武器竞赛中比美俄“更积极”

据俄罗斯卫星网6月12日报道，美国哥伦比亚大学政治系教授罗伯特·莱格沃尔德（Robert Legvold）博士在卢森堡预防核灾难国际论坛期间表示，中国在外空的军备竞赛中比美俄更积极，特别是反卫星武器系统研制领域。论坛目前在日内瓦举行。

报道称，他向记者表示，“三个国家（俄罗斯、中国、美国）都在积极建造反卫星武器，这是‘非常破坏稳定的潜在因素’。中国在此领域‘特别积极’，若同美国在东亚采用常规武器发生战争，它是保护国家的关键。”

莱格沃尔德称，问题在于，提前预警的卫星在美国海空军的常规武器系统中发挥重大作用，同样也在防范核武器攻击方面它们也是必须的。

报道称，莱格沃尔德称，“所以中国在常规武器的冲突中使用反卫星武器就可能被美国错误地认为是使用核武器攻击，这种风险很高。”

责任编辑：吴金明