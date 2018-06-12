原标题：台前官员：国民党要打一场吃个面包也能赢的选战

中评社6月12日报道，针对中国国民党党产遭冻结，全党上下面对年底选举该如何打一场一无资源的选战？台当局前“金管会主委”、“中央投资股份有限公司”董事长陈树表示，国民党要将花钱办活动、看板满天飞的思维打破，让民众感受到选择谁才是对大家最好的，那候选人们骑脚踏车、跑步，甚至吃个面包也可以打赢选战。

陈树曾任台当局“金管会主委”，“证券柜台买卖中心”董事长，现为“中投”、“欣裕台”董事长。 “中投”和“欣欲台”被“行政院不当党产处理委员会”认定是中国国民党的不当党产，前年依党产条例冻结两公司资产，而国民党向台北高等行政法院提起行政诉讼，全案仍在审理中。

陈树表示，国民党当然一定要有意志力，因为整个环境变化来讲，如果不用太多的资金打赢选战，那才是真正有实力，而目前看来民众对国民党是有期待的，既然有期待，那就可以借力使力，不是一定要很多看板、花多少钱，而是影响力要出来。

陈树说，国民党要让民众知道，年底选举不只影响到国民党兴衰，而是整个台湾民众的未来，让民众充分感受到，什么选择才是对大家最好，他相信国民党中央知道怎么去打这样的选战，走一条可以得到人民更多支持的路。

至于国民党持续被党产会追杀，这状况是否让国民党主席吴敦义的领导施展不出手脚？

陈树说，吴敦义确实为了国民党的柴米油盐酱醋茶，每天抓破头，但既然要负责任就没办法，如果慢慢精简人力、省吃俭用，寻求一些公职人员募款，相信可以度过这个难关。

陈树强调，国民党其实要打破花钱办活动、看板传单满天飞的思维，要能让民众感动，候选人们骑脚踏车也可以跑选举，徒步也行，即使吃个简单的面包也可以打赢这场战，这样大家会支持的，他对此没有那么悲观。

责任编辑：吴金明