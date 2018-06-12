全国Ⅰ卷理综所涉省份均表态:第8题选A或B均给6分

原标题：全国Ⅰ卷理综所涉10省份均表态：第8题选A或B均给6分

考生们可以放心了：针对2018年高考使用全国I卷理综第八题（选择题）出现“两个正确答案”一事，6月11日晚至今，使用该套试题的河南、河北、江西、湖北、湖南、福建、广东、安徽、山东、山西等10个省份，已全部发布公告，称单选两个正确答案“A”或“ B”都得6分。

6月12日一早，湖南省教育考试院发布公告称，经学科专家组评议认为，该省使用的2018年高考理科综合试卷第8题试题“本身没有问题”，但不同群体从不同角度对试题的B选项有不同理解，综合各方面意见，同时考虑到高中教学实际，经研究决定，对该题单选A或单选B的均给6分。

这种表述与此前发布公告的8个省份近乎一致。

6月12日上午，山西省招生考试管理中心一名工作人员告诉澎湃新闻，已注意到全国I卷理综第八题（选择题）出现“两个正确答案”的相关情况，相关部门正在予以研究，将尽快发布与其他省份类似的公告。

此后不久，山西省招生考试管理中心在官网上发布公告，称“考虑到高中教学实际，我省评分细则中明确对该题单选A或单选B选项均给6分”。

所涉高考题如下：

该题目为单选题，分值6分，各省教育考试院给出的参考答案为A选项，但多位家长和学生表示，该题目下的B选项“同样是错误的。”

根据高中生物知识，A选项中的“果糖”为单糖，所以A选项带有明显错误。但B选项中的“酶”在生物课本中被描述为“酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物，其中绝大多数酶是蛋白质”。此外，极少数酶为RNA，这意味着并非所有酶都是蛋白质，因而部分学生及家长认为B选项的表述也存在问题。

对此，合肥工业大学化学与化工学院副教授刘昆在接受媒体采访时表示，酶是一种生物催化剂，主要包括两种，一种是单纯酶、一种是结合酶。其中单纯酶主要是蛋白质；结合酶主要是由蛋白质加上辅助因子，构成的。所以B的说法是片面的，是错误的，这道题的CD选项没有问题。在他看来，A和B两个选项，都存在着错误，所以在选择的时候，A和B都应该选。A和B都应该是正确答案。

责任编辑：张申