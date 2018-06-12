原标题：美媒：中国军力向全球布局迈进 兵力投送能力增强

参考消息网6月12日报道 美媒称，多年来，大多数专家认为，中国对美国的军事挑战在本质上是地区性的——主要局限在西太平洋地区。现在中国正谋求把自己的军力投送到地区以外的能力。

据彭博新闻社网站6月10日报道，中国建设所谓的“反介入/区域拒止”能力的努力有了成果。如今一旦美国的伙伴和盟友与中国发生冲突，美国保护它们的难度将很大，而且会越来越大。

报道称，中国战略决策人士十分清楚“马六甲困境”——美国可以通过扼守几个海上要冲拦截货运船只，严重限制中国进口石油和其他重要物资。

报道认为，美国战略决策人士也完全了解这种可能性。任何大国，在面对本国经济利益受制于自己最大对手时，都会感到不安，中国也不例外。

与此同时，中国军力增长让北京有更大的能力开始弥补短板。经过数十年经济快速增长，人民解放军成为一支更加尖端、更为现代化的力量，有能力承担比以往任何时候都要雄心勃勃的使命。

因此，中国军官的目光越过西太平洋，考虑把兵力投送得更远。

报道指出，海军战略决策人士正在思考如何把中国的军事影响力扩展到印度洋、非洲之角和其他重要航道，保障中国通往波斯湾等重要地区的海上生命线。

报道称，目前中国军力的关注重心仍在领海区域（以及国内安全），但中国正在逐步推进全球布局。中国军队在远离中国海岸线的地方执行过打击海盗、海外撤侨和海军训练等任务。他们深入过北冰洋、波罗的海和其他遥远的水域。中国海军的实力正在发展，这可能让其有能力进行某种程度的全球兵力投送。

报道认为，中国还在努力建设后勤设施，为维持此类行动提供必要保障。北京在地处战略要冲的吉布提启用了首个海外保障基地。

搭载驻吉布提保障基地官兵的舰船在广东湛江某军港码头解缆起航（2017年7月11日摄）。 新华社记者 吴登峰摄

责任编辑：张玉