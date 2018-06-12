俄媒：普京高度评价中国行 对峰会东道主表示感谢

原标题：俄媒：普京高度评价中国之行

参考消息网6月12日报道 俄媒称，俄罗斯总统普京结束了自己的中国之行，并对所取得的成果感到满意。普京此次访华行程分为两部分：对中国进行国事访问，在北京主要讨论的是中俄双边关系问题；赴青岛出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议，与上合组织内部同仁举行单独会谈，并参加全体会议。

据塔斯社6月10日报道，普京对三天中国行的工作成果进行了总结，对峰会东道主所营造出的极其友好的氛围表示感谢。

他告诉记者：“我想感谢中国人民、中国领导层、习近平主席给予的非比寻常的热情款待，尤其是在我对华访问期间……一切的确企及了极高的职业水准，一切组织工作都如此友善——热情并卓有成效。”

普京提到，莫斯科赋予中俄关系的发展极其重要的意义，不只对于两国关系，之于全球亦然，“我们肯定了合作的极高水平，并提到了继续发展双边互动的必要性，在我看来，这一事实本身之于现今的国际关系、中俄关系皆具有重大价值”。

普京谈到了此行期间签署的文件。他指出：“我们皆认同，中俄关系正处于极高的水平，我与中国国家主席习近平商定并签署了相应的联合 声明，未来将继续在政治赛道上、在打击各类威胁的过程中彼此合作……这具有重要意义，因为在完成大量日常工作的同时，我们不应忘记合作的主要方向，其中之一便是在全球舞台上、国际机构框架内的互动，如联合国、二十国集团、金砖国家组织、上合组织。”

他特别强调了中俄在经济领域的合作，双方还将就大欧亚伙伴关系展开技术经济论证即可行性研究，“距签署条约尚需一段时日，需要为此而努力工作，但这堪称朝着打造不可小觑的地区经济联合体所迈出的第一步也是非常重要的一步”。他认为，这一联合体“在经济维度上与我们不断推动发展的欧亚经济联盟，与中国的‘一带一路’倡议是相容的”。

在普京看来，“无疑，这一切都将倚靠增长充满活力的中俄贸易，它在去年达到了870亿美元的规模……我相信，倘若该趋势能够持续，至少今年头一季度如此，双边贸易延续了大幅增长的势头，那么今年我们完全能够实现1000亿美元规模的目标”。

论及合作的重要领域，他提到了能源，包括核能在内，以及围绕中国探月工程开展的合作，后者将利用先进的俄罗斯技术成果，其他领域包括航空制造，基础设施项目的落实，如欧亚客货运输公路、“滨海1号”和“滨海2号”国际运输走廊、两国共同开发北极海上航道、挖掘西伯利亚大铁路的潜力。

报道称，9月，普京与习近平有望于符拉迪沃斯托克召开的东方经济论坛上继续讨论上述所有问题，普京已向中国国家主席发出了与会邀请。

另据俄新社6月10日报道，中国民众收入的增加提升了他们的购买力并开创了新的市场机遇。俄罗斯食品制造者抓住这一商机，积极安排对华供应零食、奶制品、蜂蜜、啤酒等。

报道称，中国市场很有吸引力：毕竟它涵盖十多亿需要吃喝穿衣的消费者。此外，该国贫困率持续下降。

报道还称，购买力的提升使中国百姓得以扩大习以为常的食品种类。就在不久前，进口食品对多数人而言还是买不起的奢侈品。“波罗的海”啤酒进入了昂贵品牌行列。但其需求量惊人——该啤酒公司代表叶连娜·沃尔古舍娃表示，中国市场占该公司出口总额的比例达15%，共有43个“波罗的海”旗下商标在华注册。

报道指出，中国人对俄罗斯冰激凌的喜爱由来已久。2016年9月，普京亲自帮助俄罗斯甜品制造商在广阔的中国市场站稳脚跟：向中国领导人习近平赠送一桶冰激凌。

报道还指出，今天，向中国供应冰激凌的既有布拉戈维申斯克、新库兹涅茨克、库兹巴斯冷冻联合工厂等大厂商，也有来自莫斯科郊区多尔戈普鲁德内的“马尔卡”这样的小企业。不过，出口产品并非和国内产品一模一样。对于俄罗斯人习惯的奶油冰激凌，中国人觉得太甜，因此需要改良配方。

中国市场还被其他一些俄罗斯乳制品征服。不久前，一家网站公布了中国超市最热销的俄罗斯酸奶排行榜。俄罗斯糖果也牢牢占据着中国商店的货架。

报道称，电子贸易平台淘宝为俄糖果销路从边境地区延伸至中国腹地助了一臂之力，紫皮糖至今仍是“网红”产品。随后，大型批发商也加入到俄罗斯糖果的销售大军中。

俄罗斯商家在山东济南举行的一次展会上推广本国冰激凌（俄罗斯《龙报》网站资料图片）

责任编辑：张玉