强对流天气蓝色预警：京津冀等地8级以上雷暴大风

原标题：强对流天气蓝色预警！京津冀等地有8级以上雷暴大风 局地伴有冰雹

中央气象台6月12日10时发布强对流天气蓝色预警：预计6月12日14时至13日14时，内蒙古东部、辽宁西南部、河北大部、北京、天津中西部、山东西北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风，局地并伴有冰雹；内蒙古东部、辽宁西部、河北大部、北京、天津、山东西北部、河南北部将有短时强降水天气，小时雨强20-40毫米，局地50毫米以上；另外，南方地区，云南西部、贵州南部、广西、广东等地将有小时雨强30-50毫米的短时强降水，局地小时雨强可达60毫米以上。

防御指南：

1。政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2。户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3。驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4。相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5。 检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

来源：中国天气网

责任编辑：张玉