原标题：内斗？民进党内自曝贿选：两千万就能买到权力中心

2016年民进党党内选举（台媒资料）

海外网6月12日电 昨日（6月11日），民进党“立委”段宜康在社交媒体上爆料称，有人开始在党内公开问询民进党高层党职的价格，行情比前几届看涨。民进党成员许荣淑直接讽刺道，只要绑100票，每人100万（新台币，约合人民币21万，下同），花一亿元（约合人民币2140万）就可以买到民进党三分之一的权力中心了。

据台湾媒体报道，民进党将于7月15日进行高层党职换届选举，党内派系斗争直接激烈化，贿选传闻更是不绝于耳。民进党“新潮流系”代表段宜康直接在脸书公开表示，党内买票行情已经成了大家挤眉弄眼、心领神会的暧昧话题了。

民进党公职贿选已不是新闻。曾有台湾媒体报道，2004年，一张民进党代表支持票就喊出150万（约合人民币32万）。2006年，有几名党代表60万（约合人民币13万）标价出售选票。2008年同样有代表放出风声可以100万（约合人民币21万）卖票。今年民进党执政，高层党职可以插手各级行政部门、公共事务，因此选票价格行情见涨。

台湾网民评论（脸书截图）

台湾网民嘲讽道，民进党一堆买票的不意外啦。更有网友愤怒地表示，下次自己再投票给民进党，就是王八乌龟！

责任编辑：张玉